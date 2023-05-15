Эта певица займет красное кресло.

Недавно телеканал "1+1 Украина" объявил масштабный кастинг нового, особого сезона главного музыкального проекта "Голос країни", благодаря которому украинский голос звучит по всему миру.

Новый 13-й сезон призван объединить на одной сцене украинцев, которые могут находиться в разных уголках мира, которые не перестают идти к своей цели сквозь все препятствия, а также поддержать украинский народ, демонстрирующий силу своего духа и талант.

Сегодня было раскрыто имя первого тренера нового сезона "Голосу країни". В одно из красных кресел 13-го сезона сядет рок-дива и одна из самых успешных певиц Украины Юлия Санина.

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Юлия объявила эту новость, записав видеоролик в своей гримерке сразу после прямого эфира гранд-финала Евровидения в Ливерпуле и отметила, что еще одна ее заветная мечта осуществилась - она стала тренером любимого миллионами телепроекта.

"Только что закончилось Евровидение, и у нас есть имя победителя, с чем я вас всех поздравляю. Но у меня есть еще одна классная новость для вас: я стану тренером "Голосу країни". Наконец это кресло мое, поэтому я хочу пригласить всех музыкантов, мечтавших принять участие в проекте, присоединиться к кастингу. Не упустите, пожалуйста, свой шанс, и мы с вами обязательно встретимся на главной сцене страны. Kiss", – говорит Юлия Санина.

Санина будет искать самобытных, креативных исполнителей, пишущих и исполняющих собственные песни.

"Я ищу голос, который заставит глубоко чувствовать, жду ярких личностей, которым есть что сказать миру. Авторы собственных песен, яркие группы. Быть украинским артистом сегодня – это миссия, поэтому жду настоящие таланты", - сказала Санина.

Напомним, Юлия Санина поразила "огненным" образом на Евровидении.

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