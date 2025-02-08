Зрители увидели яркие номера артистов этого вечера.

Сегодня, 8 февраля, состоялся финал Национального отбора на "Евровидение-2025". Кроме десяти ярких номеров участников конкурса на сцене выступили звезды украинского шоу-бизнеса.

В частности, концерт начался с совместного выступления девяти певцов, которые в разные годы представляли Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение". Jamala, Melovin, Екатерина Павленко, группа Tvorchi, Jerry Heil, Alyona Alyona, Руслана, Тимофей Музычук с Kalush Orchestra и Тина Кароль вышли на сцену и спели хит Назария Яремчука "Усміхнись мені".

После всех конкурсных выступлений певица Светлана Тарабарова и представитель Украины на "Детском Евровидении-2024" Артем Котенко исполнили песню "Дім". Артисты показали трогательный номер на тему депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Кстати, в конце песни Артем не сдержал эмоций и заплакал прямо на сцене.

Следующей зажгла Нацотбор певица Руслана. Победительница "Евровидения-2004" спела песню "Закрутила". В своем номере артистка использовала кнуты и покорила зрителей своей сильной энергией.

"Энергию надо в правильном месте держать - в сердце! Я верю в свою страну, поэтому имею энергию", - отметила Руслана после выступления.

Юмористический бойзбенд Badstreet Boys тоже поразил своей энергетикой зрителей в зале.ВладимирДантес (который был только на видео), Василий Байдак, Олег Свищ, Слава Кедр и Антон Тимошенко исполнили хит "Eurosong".

Продюсер нынешнего Нацотбора Тина Кароль следующей удивила фанов ярким номером на сцене шоу. Звезда исполнила попурри из своих хитов и не оставила равнодушным никого.

Звездные выступления вечера завершила певица Джамала, которая была членом жюри нынешнего Нацотбора. Она также спела попурри своих известных песен. Это был специальный номер, который посвящен 15-летию творческой деятельности исполнительницы.

Напомним, ранее стали известны фавориты и аутсайдеры Нацотбора на "Евровидение-2025".

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