Как признался Ярославский, они с Ольгой очень близки.

Рестораторов и судей проекта "МастерШеф" Ольгу Мартыновкую и Владимира Ярославского неоднократно подозревали в романе. Однако они всегда отнекивались и говорили, что просто хорошо дружат.

При этом Ярославский в интервью Рамине Эсхакзай признался, что несколько раз задумывался о том, чтобы перевести дружеские отношения с Ольгой на более романтический уровень. Но, как рассказал ресторатор, он не сделал этого, потому что у него уже был печальный опыт, когда он закрутил служебный роман.

"По работе у меня был пример, когда случайно что-то произошло, и мы с девушкой хотели уволиться прямо в один день. Произошел интим, а потом все пошло как-то не так. Мы дружили хорошо в коллективе. И я решил после этого никогда на работе не заводить никаких отношений", – вспомнил ресторатор.

Видео дня

Он добавил, что с Мартыновской они действительно очень близки. Более того, они даже могут спать в одной постели, однако никакого секса между ними нет.

"Мы честно очень классные друзья. И я счастлив, что мы не перешагнули тот предел, чтобы не залезть в постель вместе. Мы очень близки. Мы, когда ездили на ужины за границей, мы спали в одной кровати. Мы можем проснуться в одной кровати. Я могу ее нормально поцеловать и обнять. Но без какого-либо подтекста", - добавил Ярославский.

Напомним, ранее Ольга Мартыновская рассказала, что впервые за много лет встретила человека, в которого влюбилась. Личность своего возлюбленного она не раскрыла, зато отметила, что очень счастлива.

Вас также могут заинтересовать новости: