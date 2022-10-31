28 октября в эфире показали первый эпизод нового сезона с Александром Топольским.

Главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский ответил на некоторые вопросы подписчиков после выхода первого эпизода шоу. Так, мужчина признался, что одна из претенденток на его сердце очень поразила своим подарком.

Речь идет о 27-летней Юле, которая приготовила для холостяка голубцы. Об этом Топольский упомянул в своем Instagram-блоге, отвечая на вопрос поклонников.

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"Голубцам от Юли был очень рад, потому что мне редко удается поесть домашнего. Это было вроде бы и просто, но с душой", - написал Алекс.

Холостяк-12: подробности о проекте

Проект снимали еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину и планировали выпустить весной 2022 года. Но из-за нападения России премьеру отложили на неопределенный срок.

Осенью создатели шоу заявили, что считают необходимым показать отснятый материал именно сейчас, чтобы хоть как-то поддержать зрителей и показать им не только войну, но и любовь.

Предварительно "Холостяк" хотели пустить в эфир в конце сентября, но за несколько часов до премьеры выяснилось, что его не покажут по производственным причинам. 28 октября первая серия все-таки вышла, однако получила волну хейта из-за не очень удачного дубляжа на украинский язык.

Напомним, в сети рассекретили победительницу "Холостяка-12".

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