Модель и танцовщик записал видео, которым прокомментировал свое возможное участие в шоу.

Главным героем 13-го сезона шоу "Холостяк" стал ветеран войны Александр "Терен" Будько, однако на днях в сети распространились слухи, что вместо него "холостяком" должен был стать танцовщик, модель, актер и военный Назар Грабар. Мужчина ответил на сплетни о своем возможном участии в проекте.

Как известно, украинские Telegram-каналы распространили информацию, что Грабар отказался от участия в шоу. Причиной этому стала болезненная потеря брата на войне и развод. Сезон с защитником был запланирован еще на 2023 год, но из-за отказа Назара его съемки перенесли.

На своей странице в Instagram звезда клипов певицы Светланы Лободы опубликовал юмористическое видео, которым ответил на все слухи. Он записал пародию на сцену из фильма "Пираты Карибского моря", где перевоплотился в роль капитана Джека Воробья.

В ролике модель подтвердил, что ему действительно поступало предложение стать "холостяком", но он отказался. Свое решение он объяснил лаконично: "На*уй не нужно".

К слову, Грабар состоял в браке с танцовщицей Екатериной Кузьменко. Они закрутили роман после совместной работы в балете Лободы. Влюбленные поженились в 2018 году в Лас-Вегасе, однако уже через четыре года пара объявила о разводе. Назар делился, что их брак распался еще в начале большой войны и инициатором развода стал именно он. Позже в комментариях для СМИ танцовщик отмечал, что пока не готов к новым отношениям.

В начале полномасштабного вторжения актер стал на защиту страны с оружием в руках. Он пополнил ряды ВСУ вместе с братом, которого не стало в декабре 2022 года. После гибели брата на фронте Назар стал единственным кормильцем в семье и уволился в запас.

Напомним, ранее участница шоу "Холостяк" решила покинуть проект. Девушка объяснила, что стало причиной такого шага.

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