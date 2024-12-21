Экс-участница прокомментировала общение с девушками во время шоу и ответила, общается ли с ними сейчас.

Экс-участница проекта "Холостяк", продюсер образовательных проектов Алина Моисеенко, которая покинула шоу в седьмом выпуске, назвала свою главную конкурентку на проекте. Девушка рассказала об общении с другими участницами на шоу и вне проекта.

В интервью изданию "РБК-Украина" Моисеенко поделилась, что она видела конкуренток во многих девушках. Они постоянно менялись, поскольку их отношения с главным героем Александром "Тереном" развивались по-разному. Во время участия в проекте тату-мастера Виктории Клочко, которая самостоятельно покинула шоу, именно она была главной конкуренткой Алины.

Продюсер говорит, что ветеран войны в свое время ей уделял много внимания, поэтому девушка была уверена, что Виктория очень нравится защитнику. Среди других своих конкуренток экс-участница также назвала волонтерку Инну и SMM-менеджера Ксению.

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"Если честно, конкурентки время от времени менялись, в зависимости от того, как часто кто ходил на свидания. Вот, например, я поняла, что Вика очень нравится Александру, когда он начал приглашать ее почти каждую неделю на свидание. И она была для меня такой конкуренткой, но к Вике я очень классно отношусь. Инна также, я понимала, что они похожи в целом. Я видела, как он смотрит на нее. И Ксения также была для меня конкуренткой, поэтому для меня было довольно странно, что она покинула проект так рано", - отметила Алина.

Также продюсер поделилась, что на шоу ей удалось встретить хороших знакомых. Сейчас она поддерживает общение с Викторией, Ксенией и иногда с Юстиной. Однако дружбой это девушка назвать не может. Поскольку считает, что они соревновались за одного мужчину и провели вместе мало времени, чтобы настолько сблизиться.

"Я бы не назвала это, пожалуй, словом "дружить". Возможно, общались или дружили, потому что, чтобы прийти к слову "дружить", надо пройти много всего вместе и как-то, видимо, не идти, например за одним мужчиной. Я, в принципе, со всеми нормально общалась из девушек. Сейчас, после проекта, я общаюсь с Викой, с Ксенией. С Юстиной могу списаться также в Инстаграме. Поэтому мы в нормальных со всеми отношениях, но нет такого, что у меня появилась лучшая подружка, с которой я хожу на завтраки", - убеждена Моисеенко.

Напомним, ранее Алина Моисеенко развеяла мифы о шоу. Девушка отметила, что проект о настоящих эмоциях и чувствах и его не снимают по сценарию.

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