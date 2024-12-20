Алина Моисеенко рассказала, что проект о настоящих эмоциях и чувствах.

Участница проекта "Холостяк" Алина Моисеенко рассказала о своих первых эмоциях после вылета из проекта, развеяла мифы о сценарии и проплаченном участии, а также поделилась впечатлениями от жизни после шоу. Об этом экс-участница романтического проекта рассказала в комментарии "Люкс FM".

"Когда Александр сказал, что у него нет для меня розы, я хоть и с грустью, но приняла его решение", - призналась Алина.

Она также отметила, что проект помог ей лучше понять себя и научил доверять своим чувствам.

Видео дня

Алина Моисеенко также развеяла популярные стереотипы о шоу "Холостяк":

"Самый большой стереотип о шоу, который могу развеять, - это то, что наши диалоги по сценарию. Очень смешно читать комментарии, где люди пишут, что мы ссоримся по сценарию и видно, что это не по-настоящему. Но мы действительно говорим то, что чувствуем, и никакого прописанного сценаристами текста не существует. И еще момент, что участие в шоу проплачено. Ну камон, посмотрите, какие красивые и умные девушки, каждая из нас прошла достаточно большой кастинг и заслуженно попала в этот проект, без никаких финансов", - рассказала Алина Моисеенко.

Алина рассказала, что после проекта ее жизнь стала более насыщенной, появилось много предложений о сотрудничестве с различными компаниями.

"Жизнь после проекта такая же замечательная как и до. Только стало больше узнаваемости и внимания, а вместе с тем и хейта, но это окей. Вообще, проект - это крутое испытание на выдержку хейтом, потому что часто люди пишут очень не конструктивные вещи и то, что совсем не соответствуют реальности. Если честно, меня это всегда больше веселит, чем расстраивает. Очень приятно, что появилось невероятное количество предложений о сотрудничестве с различными компаниями", - отметила бывшая участница "Холосятка".

Напомним, экс-участница "Холостяка-13" прокомментировала свой вылет из шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: