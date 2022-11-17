Неужели проект закончится на четвертом эпизоде?

В сети показали тизер четвертого выпуска 12 сезона шоу "Холостяк", главным героем которого является Алекс Топольский. Видеоролик заинтриговал зрителей шоу, так как там показано, как одна из самых ярких участниц по имени Марина устраивает "жаркое" свидание для "холостяка".

В новом эпизоде девушка пригласит Топольского в отельный номер, где они смогут расслабиться у камина. Конечно, не обойдется и без горячительных напитков. Алекс и Марина не смогут сдержать своих эмоций и покажут их на камеру.

Так, на проекте состоится первый настоящий поцелуй. Но это еще не вся интрига предстоящего вечера. В тизере также намекнули, что "холостяк" может оставить всех девушек без роз. Неужели проект закончится после страстного вечера с Мариной?

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Напомним, Топольский дарит розы тем девушкам, которые, по его мнению, должны остаться в проекте, остальные его покидают.

Холостяк-12: поцелуи на проекте

В третьем выпуске шоу Алекс сходил на свидание с Александрой Мудрой. Они побывали в его родном городе - Львове. Завершение вечера было не менее приятным. Топольский показал Саше, как целуются морские котики.

Вероятно, он хотел большего, однако участница решила не торопить события. Их поцелуй в народе считают детским.

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