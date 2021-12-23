Мужчина не скрывает, что пришел на шоу и за любовью, и за пиаром.

Участник шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич Юрий Рудый рассказал о своем образе на проекте и поделился честными впечатлениями о реалити.

Мужчина не скрывает, что шел на шоу в том числе ради пиара, сообщает "Сегодня".

Он рассказал, что у каждого на проекте должен быть свой образ. Его, например, по словам самого Юрия, показали более агрессивным и брутальным, хотя в жизни он другой.

Читайте такжеПобедитель "Холостячки" Задворный пожаловался на трудности после расставания с Огневич (фото)Рудый вспоминает, что в шоу его сначала хотели представить как "интеллектуального байкера", но показали каким-то злым абьюзером. "Поэтому после проекта все друзья очень удивились, что я как будто сам на себя не похож", - отметил он.

Участник "Холостячки-2" уверен, что все пришли на реалити первую очередь ради популярности, даже сама главная героиня.

"Я хотел все и сразу, и любовь, и славу. Ни для кого не секрет, что участие медийных людей и известных блогеров – это маркетинг проекта", - раскрыл он цель прихода на "Холостячку".

Рудый считает, что некоторые участники скрывались за выдуманным успехом и надеялись получить большое количество подписчиков в соцсетях и зарабатывать на рекламе после участия в реалити.

Юрий признался, что жизнь после шоу кардинально не поменялась. И это логично, ведь режиссер выбыл сразу после первой вечеринки.

Напомним, в финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. Но спустя 1,5 месяца отношений пара рассталась по инициативе мужчины. Многие зрители сочли, что Андрей искал лишь способ пропиариться.

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