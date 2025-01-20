Девушке внезапно стало плохо.

Финалистка третьего сезона романтического шоу "Холостяк", где главным героем был хирург Андрей Искорнев - Яна Станишевская - пожаловалась на проблемы со здоровьем.

39-летняя блогерша, которая недавно впервые стала мамой, сообщила, что оказалась в больнице. По словам Яны, у нее резко поднялась температура и появилась сильная боль.

"Мои приключения в Найроби продолжаются. Все было хорошо до этого, чувствовала себя нормально. Резко в день, когда маме нужно было лететь домой, у меня поднимается температура почти до 39, ломит тело, начинает болеть в боку", - написала Станишевская в своем Instagram и показала фото с капельницей.

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Позже она также написала причину своего плохого самочувствия. Врачи отметили, что у блогерши воспаление мочевого пузыря и почки. На свой диагноз Яна отреагировала с юмором так:

"Когда говорят, что роды омолаживают организм женщин, вопрос: "Где эти женщины?".

К слову, Яна Станишевская сейчас находится с мужем Виктором в Кении. Именно там она недавно родила сына Тео.

Напомним, ранее украинский певец Василий Марущак впервые рассказал, как едва не умер.

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