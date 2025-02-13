Фортуна выбирает самых умных: '1+1 Украина' начал съемки легендарной викторины 'Колесо фортуны'

Стартовали съемки нового развлекательно-интеллектуального проекта "Колесо фортуны", премьеру которого зрители увидят уже совсем скоро.

Легендарная викторина создается по международному формату "Wheel of Fortune", который покорил 60 стран мира.

В каждом выпуске трое находчивых и смелых участников будут соревноваться, отгадывая фразы, зашифрованные в пазлах. Вопросы пазлов проверяют скорость мышления и эрудицию. А испытать удачу поможет большое Колесо, вращая которое можно выиграть денежные суммы и ценные призы. Соединив знания, стратегию и везение, участники смогут выиграть дополнительную сумму в суперфинале. Интересно, что ни один участник не уйдет из игры с пустыми руками.

Участниками игры являются обычные украинцы, разного возраста и профессий. В частности, среди первых участников викторины - учительница географии, менеджер фармацевтической компании, фитнес-тренер, врач, юрист, стендап-комик, менеджер по продаже посуды, преподавательница по постановке голоса, шеф-повар, аутентификатор люксовых брендов.

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Однако шоу откроет стране и настоящие таланты и незаурядных личностей. Например, мама в декрете Елена Шевченко, которая заняла 2 место на Чемпионате Мира по 24-часовому бегу, преодолев за сутки 254,463 км без сна; Ольга Стеценко, которая родилась в Николаеве, имела свою школу немецкого языка и получила высшую награду комика в Германии за самый трогательный стендап; Лина Дешвар, куратор учебной программы "Школа для каждого" для подростков и молодежи со сложными нарушениями развития; Кожушко Иван, основатель украинского театра мюзикла; 61-летний Виктор Гулеватый, который изучает английский язык и актерское мастерство в Университете третьего возраста и поет в народном хоре "Явор".

Ведущим викторины "Колесо фортуны" станет Юрий Горбунов.

Внимание всех участников и зрителей приковано к большому яркому Колесу фортуны, которое разделено на секторы с различными денежными суммами, бонусами и штрафами. Все зависит от везения участников: предугадать, на какой сектор покажет стрелка на колесе, или направить ее намеренно на желаемую сумму невозможно.

Колесо определяет ход игры: участник может знать правильный ответ, выстроить стратегию, но попасть на сектор "Банкрот" и все потерять.

Характерными особенностями международного формата Wheel of Fortune является наличие двух типов вопросов - "Быстрые пазлы", которые отгадываются участниками на скорость, и "Основные пазлы", во время которых игроки крутят Колесо и выигрывают денежные суммы. Последним этапом игры является "Супер финал", во время которого играет только один участник, который по результатам всех раундов собрал наибольшее количество денег. Участники могут называть только согласные буквы, а гласные буквы "покупаются" из суммы, выигранной в течение игры. В украинской адаптации "Колеса фортуны" в пазлах зашифрованы фразы, а не одно слово.

Вопросы игры построены на пословицах и поговорках, текстах популярных песен, общеизвестных фразах из школы и быта, а также фактах из истории и географии. Поэтому испытать ловкость своего ума сможет каждый!

Над разработкой вопросов работает команда во главе с Александром Авраменко, известным языковедом, педагогом и популяризатором украинского языка.

Напомним, что игра впервые вышла на экраны США в 1975 году на телеканале NBC, продолжается до сих пор, насчитывает 40 сезонов и является вторым наиболее популярным американским проектом, посмотреть который собирается 21 миллион зрителей еженедельно. Локальные версии "Wheel of Fortune" выходят в более чем 60 странах мира. Проект не только развлекает, но и способствует развитию логического мышления и знаний в различных областях.

Производством проекта занимается Big Brave Events 1+1 media.

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