Также она назвала тройку лидеров Нацотбора.

Экстрасенс Людмила Хомутовская ответила, сможет ли Украина второй раз подряд победить на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение-2023.

В новом выпуске шоу "Слава+" она сказала, что в тройке лидеров на Нацотборе окажутся DEMCHUK, Tember Blanche и OY Sound System. Однако, что касается самого конкурса, Хомутовская не уверена, что Украине таки удастся победить второй раз подряд.

Стоит отметить и то, что тройка лидеров, названная Хомутовской, отличается от фаворита, выбранного украинцами на данный момент. Согласно запросам в Google, чаще всего пользователи сети ищут Jerry Heil, которая выступит на Нацотборе с песней "When God Shut the Door".

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Также известно, под какими номерами выступят финалисты Нацотбора на Евровидение-2023. OY Sound System выступят вторыми, DEMCHUK - третьим, а Tember Blanche - седьмыми. А вот фаворитке Jerry Heil досталась "четверка" на жеребьевке.

Нацотбор на Евровидение-2023: что известно

Финал Нацотбора состоится 17 декабря в укрытии. За судейским столом окажутся лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина и победительница Евровидения-2016 Джамала.

Сам песенный конкурс пройдет в Ливерпуле. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая.

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