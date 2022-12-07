Экстрасенс Людмила Хомутовская ответила, сможет ли Украина второй раз подряд победить на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение-2023.
В новом выпуске шоу "Слава+" она сказала, что в тройке лидеров на Нацотборе окажутся DEMCHUK, Tember Blanche и OY Sound System. Однако, что касается самого конкурса, Хомутовская не уверена, что Украине таки удастся победить второй раз подряд.
Стоит отметить и то, что тройка лидеров, названная Хомутовской, отличается от фаворита, выбранного украинцами на данный момент. Согласно запросам в Google, чаще всего пользователи сети ищут Jerry Heil, которая выступит на Нацотборе с песней "When God Shut the Door".
Также известно, под какими номерами выступят финалисты Нацотбора на Евровидение-2023. OY Sound System выступят вторыми, DEMCHUK - третьим, а Tember Blanche - седьмыми. А вот фаворитке Jerry Heil досталась "четверка" на жеребьевке.
Нацотбор на Евровидение-2023: что известно
Финал Нацотбора состоится 17 декабря в укрытии. За судейским столом окажутся лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина и победительница Евровидения-2016 Джамала.
Сам песенный конкурс пройдет в Ливерпуле. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая.