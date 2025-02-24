Экспедиция на остров Змеиный: что покажут в премьерном выпуске 'Мира наизнанку. Украина' с Дмитрием Комаровым

28 февраля в 20:00 на 1+1 Украина состоится премьера нового сезона документального исследовательского проекта "Мир наизнанку. Украина". В первом выпуске Дмитрий Комаров отправится на остров Змеиный, который стал символом украинского сопротивления российским войскам, местом, вписанным в историю нашей борьбы.

Захваченный оккупантами 24 февраля 2022 года и освобожденный в июле того же года, Змеиный до сих пор остается под постоянной угрозой. Россия не оставляет попыток вернуть контроль над ним, а украинские военные ежедневно рискуют жизнью, удерживая стратегическую точку в Черном море.

Вместе с украинскими пограничниками команда "Мира наизнанку" начнет экспедицию на остров Змеиный. Как выглядит остров сейчас и чем он живет во время войны? Чтобы снять репортаж и найти ответы на эти вопросы, Дмитрию Комарову и команде пришлось рискнуть не один раз.

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Только добраться до Змеиного во время войны да еще и зимой - непростая задача. Постоянная угроза обстрелов со стороны России, штормы в Черном море, а также затонувшие катера на дне, которые мешают швартовке и могут повредить лодку, - добавляют рисков и усложняют задачу еще больше.

"Был момент, когда мы думали, что придется прыгать в воду. Зимой, когда штормит, а вода около 5 градусов. У нас произошла непредсказуемая ситуация. Большое уважение нашим пограничникам, которые ежедневно работают в таких условиях и удерживают этот важный пункт. Это настоящие герои, люди невероятной силы", - говорит Дмитрий Комаров.

Также в первом выпуске зрители познакомятся с уникальной жительницей Верховины - Василисой Кочерган, которая унаследовала от родителей рецепты лечебных настоек из ингредиентов, которых большинство людей стараются избегать, - ядовитых змей и мухоморов. Дмитрий Комаров испытает на себе действие настоек и узнает, действительно ли этот гриб так опасен и что случится, если съесть его сырым.

Украинский народ уже третий год подряд демонстрирует миру несокрушимость и героизм, противостоит врагу, который превышает нас по площади в 28 раз. Весь мир называет нас сильными и несокрушимыми. Но что стоит за этими словами? Что именно делает нас такими сильными? Ответ на этот вопрос - в новом сезоне "Мира наизнанку".

Не пропустите премьеру нового сезона документального исследовательского тревел-проекта "Мир наизнанку. Украина" 28 февраля в 20:00 на 1+1 Украина.

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