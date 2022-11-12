27-летняя крупье Елизавета роскошно выглядела и чувствовала себя уверенной даже в таком откровенном наряде.

В новом сезоне шоу "Холостяк" случаются не только скандальные истории, но и пикантные. Так, в 3 выпуске от 11.11.2022 года одна из девушек пришла на церемонию роз в одном нижнем белье.

Речь идет о крупье из Киева Елизавете. Почему так случилось? Все - из-за выбранной девушкой карточки во время конкурса, на ней было написано, что во время вручения цветов Алексом Топольским, главным героем романтического реалити, участница должна предстать в нижнем белье.

Отметим, что Елизавета роскошно выглядела, она чувствовала себя уверенной даже в таком откровенном наряде. Зрители шоу "Холостяк" увидели ее в белье и накидке. Дополнила она образ босоножками. Участница проекта уложила волосы в локоны, нанесла нежный макияж и дополнила образ украшениями на руках и ногах.

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Напомним, в этом же выпуске проекта "Холостяк" Елизавета поразила Алекса откровенным фото, после чего мужчина позвал ее к себе домой. Правда, там они были не одни. К ним присоединился кум Топольского Слава Демин со своим сыном.

"Холостяк-12" 3 выпуск от 11.11.2022 - кого Алекс Топольский выгнал из шоу

Розовая роза хозяйки дома досталась Алине. Роксолана получила белую розу, которая дает ей право загадать "холостяку" любое желание. Алекс вручил желтую розу последнего шанса Амине.

Топольский решил попрощаться с волейболисткой Людмилой, ведь их взгляды на воспитание детей кардинально расходятся.

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