Стали известны первые подробности.

Стартует новый сезон проекта "Ближе к звездам", который является одним из самых рейтинговых шоу о жизни знаменитостей.

Его неизменные ведущие Никита Добрынин и Натали Солоник будут ждать зрителей уже в это воскресенье, 25 августа, в 9:00 на телеканале ТЕТ, чтобы поделиться актуальными новостями, удивить эксклюзивными интервью, и конечно же, открыть новые лица.

Так, зрители увидят эксклюзивное интервью певицы JAMALA, которая стала голосом Украины в Европе, Канаде, США, Австралии. Она без прикрас расскажет о многодетном материнстве, выступлении на Олимпиаде-2024 в Париже и осеннем туре по городам Украины, в котором впервые с начала полномасштабного вторжения соберет "своих". Артистка всегда была откровенна со своей аудиторией, а в это воскресенье на ТЕТ станет еще ближе.

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Команда программы успела встретиться не только с JAMALA, но и с автором главных поп хитов этого лета - DOROFEEVA. Певица присоединилась к благотворительному проекту "Здійсни мрію" от 1+1 media и воплотила желание дочери погибшего героя - 11-летней Амалии. С помощью ментора Натальи Островской девочка не только познакомилась с любимой певицей, но и попала на сцену во время ее сольного концерта.

Реализация этой мечты не оставит вас равнодушными и наполнит сердца теплом. Тогда как эксклюзивный репортаж из-за кулис специального выпуска нового "Вечернего Квартала" ко Дню Независимости Украины добавит позитива и зарядит настроением на весь день.

В премьерном эпизоде нового сезона проекта "Ближе к звездам" зрители также увидят свеженький дайджест звездных новых, а особый сюрприз ждет всех поклонников непревзойденного американского актера Роберта Дауни-младшего.

С 25 августа открывайте новые страницы жизни любимых знаменитостей с ведущими Никитой Добрыниным и Натали Солоник. Каждое воскресенье просыпайтесь с проектом "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

Напомним, ранее стало известно имя ведущего "Клуба 1%" на "1+1 Украина".

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