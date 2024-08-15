Стало известно имя ведущего 'Клуба 1%' на '1+1 Украина'

Сегодня стартовали съемки проекта о сообразительности.

В четверг, 15 августа, в столице начинаются съемки нового масштабного проекта "Клуб 1%", который имеет целью раскрыть сверхвозможности человеческого мозга. Эта нетривиальная игра, где интеллект измеряется не столько знаниями в определенных областях, сколько развитием когнитивных функций, за небольшое время стала мировым феноменом.

Большой высокотехнологичный павильон, 1200 участников из разных уголков Украины и интереснейшие вопросы на определение уровня сообразительности - это то, что ожидает телезрителей канала "1+1 Украина" этой осенью.

Сегодня стало известно, что ведущим проекта станет Тимур Мирошниченко - неизменный комментатор международного конкурса Евровидение, ведущий канала "1+1 Украина" и отец четверых детей.

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"Скажу честно, я уже сейчас чувствую восторг, волнение и безумный драйв, потому что это интересный и масштабный проект. Сейчас я в процессе подготовки к съемочному процессу. Провел очень много исследований, смотрел много адаптаций этого шоу в разных странах и могу сказать, что это супер интересно. До последнего вопроса ты не можешь оторваться и пытаешься с участником разгадать загадки, - говорит Тимур Мирошниченко. - На самом деле, это моя давняя мечта, чтобы телевидение вернуло себе и образовательную функцию. Этот проект развивает наш мозг и дает отдохнуть, а это плюс. Я уверен, что даже те, кто в 1-м выпуске не смогут ответить на большинство вопросов, к 10-му - 12-му эпизоду будут уже входить, если не в 1%, так в 5-10% самых сообразительных украинцев", - высказался о шоу ведущий.

Именно поэтому Тимур Мирошниченко приглашает всех собраться перед телеэкранами и попробовать посоревноваться в сообразительности с друзьями или просто проверить себя.

"Этот проект нужно смотреть семьей, с друзьями, самостоятельно, потому что на вопросы "Клуба 1%" интересно отвечать по обе стороны экрана. И тем, кто заполнил форму и пришел в студию, и тем, кто находится дома, в офисе, где-то еще. Предлагаю завести традицию: если в эфире "Клуб 1%", мы всей страной собираемся у телевизора и отгадываем загадки. Могу сказать точно, что по результатам этого сезона, сообразительность нации повысится не на 1%, а гораздо больше", - говорит Мирошниченко.

Кроме того, просматривая проект на MEGOGO, можно будет присоединиться к интерактивной версии игры. Проверяй свою смекалку одновременно с участниками в студии и получи возможность выиграть познавательные подарки: подписку на MEGOGO или авторский курс от Медиашколы 1+1.

Напомним, по правилам проекта, в каждой программе участники отвечают на вопросы разной сложности, соревнуясь с другими в логическом мышлении, вербальных способностях, пространственном внимании, скорости реакции. Участник, который пройдет все этапы и ответит на заключительный вопрос, на который может ответить только 1% населения Украины, побеждает и получает денежное вознаграждение, которое сможет потратить на реализацию мечты. А также заслуженно может похвастаться тем, что он сообразительнее 99% других украинцев.

Когда именно состоится премьера проекта, станет известно вскоре в соцсетях телеканала "1+1 Украина".

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