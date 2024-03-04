Организаторы настаивают, что в тексте есть политический подтекст.

Скандалы вокруг представительницы Израиля на песенном конкурсе Евровидение этого года Эден Голан не утихают. Ранее сообщалось, что девушка выступала в оккупированном Крыму, а позже и вовсе ее хотели дисквалифицировать из-за конкурсной песни.

Однако стало известно, что Израиль согласился таки пересмотреть текст композиции под названием "October Rain" ("Октябрьский дождь"), чтобы остаться среди участников международного песенного конкурса. Об этом пишет издание Reuters.

К слову, ранее европейский вещатель отмечал, что имеет право дисквалифицировать страну из-за политического подтекста в песне, которая подчеркивает, что именно в октябре произошло террористическое нападение ХАМАС и началась война в регионе. В композиции были такие слова: "Не осталось воздуха, чтобы дышать" и "Они все были хорошими детьми, каждый из них".

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Однако сначала израильская национальная телерадиокомпания Kan отказывалась от любых изменений в песне. Но после личного обращения президента Израиля, согласилась пойти на компромисс.

"Президент подчеркнул, что именно в это время, когда те, кто нас ненавидит, стремятся оттеснить и бойкотировать государство Израиль с каждой сцены, Израиль должен звучать с гордостью, с высоко поднятой головой и поднимать свой флаг на каждом мировом форуме, особенно в этом году", - рассказали представители телерадиокомпании Kan.

Сейчас авторов композиции попросили поработать над тестом, но так, чтобы сохранить "творческую свободу". После этого телерадиокомпания снова отправит комитету "Евровидения" новый вариант конкурсной песни.

Сама же Эден не комментирует все скандалы вокруг себя.

Напомним, ранее сообщалось, что украинка Мария Сур может стать представительницей Швеции на "Евровидении-2024".

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