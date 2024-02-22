Девушка пока не комментирует эту ситуацию.

Представительница Израиля на песенном конкурсе Евровидение в этом году Эден Голан, которая уже успела попасть в скандал из-за своего выступления в оккупированном Крыму, на грани дисквалификации. На этот раз ее конкурсная песня ставит под угрозу выступление, ведь в ней якобы нашли политический подтекст.

Как пишут СМИ, многие артисты уже призвали Европейский вещательный союз не допускать к конкурсу Эден, ведь название песни певицы "October rain", что в переводиться как "Октябрьский дождь" подчеркивает, что именно в октябре произошло террористическое нападение ХАМАС и началась война в регионе. Об этом пишет израильское издание YNET.

Сейчас текст песни до сих пор изучают. Однако в израильской языковой корпорации заявили, что не будут уступать Европейскому языковому Союзу.

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"Израильская корпорация настаивает на своем, отмечая, что не будет менять текст, несмотря на последствия", - отмечает издание.

Интересно, что в Министерстве культуры и спорта Израиля заявили, что в песне "не видят ничего политического, в ней присутствуют нынешние чувства израильского народа". Организаторы "Евровидения" до сих пор ведут дискуссию с израильской стороной и пока не объявляют окончательное решение по участию Эден в конкурсе.

Сама певица не комментировала эту ситуацию.

Напомним, недавно немцы раскритиковали своего представителя на "Евровидении-2024".

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