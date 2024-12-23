Певица отметила, что сейчас нужно обновляться.

Первая украинская исполнительница, которая принесла Украине победу на международном конкурсе, поделилась своим мнением относительно подбора участников Национального отбора на Евровидение-2025. Певица акцентировала, что для достижения успеха на конкурсе важны не только популярность, но и настоящий талант. Об этом Руслана рассказала в программе "ТУР Звездами".

"Я не верю в стереотипы. Только верю в талант. Если человек вчера был никому не известен, то завтра он имеет реальное право стать номер один. Я вообще хотела бы, чтобы мы обновлялись. Нам это нужно. Мы часто держимся за старые удовольствия, впечатления, а они уже были. Давайте вдохновляться еще чем-то новым", - рассказала певица.

Руслана также поделилась своими впечатлениями от того, как ее победа на Евровидении помогла популяризировать Украину в мире.

"Евровидение было бешеной вспышкой. Это были настоящие карпатские ритмы. Когда ты что-то берешь свое, из сердца, оно тебя оберегает и дает силы. Мы не ожидали такого резонанса. Мы были счастливы, что это сработало на популярность Украины. Мы делали все, чтобы слово "Ukraine" звучало больше. Пожалуй, это была первая такая вспышка в Европе, когда начали интересоваться, где и какая Украина, почему она именно такая драйвовая, зажигательная. У нас не было депрессии или усталости. Эти 3 минуты взлетели, что я не поняла, как это произошло. Секунда - я на сцене с наградой, а еще секунда - я на пресс-конференции, еще мгновение - я уже по всем странам мира, дальше - я на Майдане, в туре с Андреем Кузьменко", - вспомнила Руслана.

Напомним, Руслана рассекретила, кто настоял на увеличении ее губ.

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