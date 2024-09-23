К премьере нового реалити-шоу "Найкраща оселя" телеканал ТЕТ готовит специальную акцию в эфире. Зрители смогут не только вдохновиться уникальными домами, экспериментальными решениями в ремонте и практическими советами в дизайне, но и выиграть 25 тысяч гривен на создание уюта в собственном доме.

В первом выпуске реалити-шоу "Найкраща оселя", который покажут 19 октября в 10:00 на ТЕТ, будет "спрятан" промокод. Его кусочки в течение часа будут появляться в разных кадрах премьерного эпизода. Зрителям нужно собрать полный промокод в правильной последовательности и указать его вместе с контактными данными в форме на сайте телеканала ТЕТ или перейдя по QR-коду, который появится на экране в конце выпуска. Сделать это можно будет только в течение получаса с момента окончания шоу, форма будет активна 19 октября 2024 года до 11:30.

Победитель акции от телеканала ТЕТ будет определен с помощью генератора случайных чисел среди всех участников, которые своевременно заполнят форму. Только один из них выиграет 25 тысяч гривен от проекта "Найкраща оселя". С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке на сайте: https://tet.tv/novyny/pravila-provedennya-akcii-do-premeri-shou-naykrascha-oselya

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Поэтому ставьте напоминание на 19 октября, включайте ТЕТ всей семьей в 10:00, собирайте промокод и получайте шанс выиграть 25 тысяч гривен. Проверяйте свою удачу и следите за соревнованием уникальных домов украинцев в реалити-шоу "Лучший дом".

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