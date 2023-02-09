В этом году снова может победить Украина.

Международные букмекеры уже определились со своим фаворитом на Евровидении-2023. Согласно их прогнозу, победить в конкурсе может украинская группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

На второе место они поставили представителей Швеции, на третье - Финляндии, на четвертое - Норвегии. Закрывает пятерку лидеров группа из Чехии Vesna с песней My Sister’s Crown.

Известно, что самый масштабный песенный конкурс состоится в мае в Ливерпуле. Украина выступит в финале шоу, так как в 2022 году именно она стала победителем.

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Скандал на Евровидении-2023

Чешская группа Vesna выпустила антивоенную песню My Sister’s Crown. В песне есть слова на английском, чешском и украинском языках. Под метафорами скрыт призыв прекратить войну в Украине.

Интересно, что в составе группы есть россиянка. Судя по профилю Олеси в Instagram, она уже давно живет в Чехии и не поддерживает войну, но вот ходили слухи, что ее муж якобы воюет в составе ВС РФ. Позднее данная информация была опровергнута.

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