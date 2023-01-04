По словам Топольского, интим на шоу все же есть.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский ответил на самые пикантные вопросы своих поклонников, в том числе рассказал, был ли секс на проекте.

В своем Telegram-канале Топольский сказал, что у каждого человека есть свои потребности и находиться 90 дней без секса - практически невозможно.

"Ответ на этот вопрос очевиден. Конечно, был секс на "Холостяке"", - сказал главный герой.

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С сарказмом он добавил, что каждый день после съемок все причастные к шоу закрывались в своих номерах, раздевались, доставили маленький бассейн, наливали туда масло.

"Изначально был реслинг, а потом секс", - добавил "холостяк".

Секс на проекте "Холостяк"

Известны два случая секса на проекте "Холостяк", которые стали резонансными. Главный герой 3 сезона шоу, пластический хирург Андрей Искорнев переспал с одной из участниц, которая дошла до финала. Однако кольцо он вручил другой девушке. Участница, с которой у него была близость, позже призналась, что забеременела от Искорнева, но из-за нервов у нее случился выкидыш.

Также известно, что в 10 сезоне "Холостяка" главный герой, пилот Макс Михайлюк переспал с участницей, с кем именно - он не рассказал. Когда об этом узнала победительница шоу Даша Ульянова, она ушла от него, сказав, что не может простить измену, даже если это было еще во время проекта, когда она только боролась за его сердце.

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