В этом году на Рождество телеканал "1+1 Украина" традиционно порадует зрителей особым праздничным проектом "Рождество. Ты не один".
Уже в третий раз, за время полномасштабного вторжения, зрители смогут собраться у экранов, чтобы увидеть особую, светлую историю о рождественском чуде, на которое заслуживает каждый украинец.
Премьера музыкального фильма состоится 24 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".
Что известно о проекте "Рождество. Ты не один"
История развернется вокруг маленькой девочки Марты и ее большой мечты. У Марты нет родителей и больше всего она мечтает о семье. На пути к ее воплощению героиня побывает в магическом мире и встретится со сказочными героями - рождественскими духами, в которых перевоплотятся известные артисты.
Марта верит, что новая семья найдется, если она будет более старательной, красивой, будет лучше учиться. Но действительно ли для того, чтобы получить любовь, нужно соответствовать чьим-то ожиданиям? Ответ на этот вопрос героиня проекта получит в его финале.
"Уже третий год подряд мы рады дарить украинцам немного тепла в праздничный вечер, надежду, несмотря на любые испытания, и формировать новые, исконно украинские традиции. В этом году наш проект о большой мечте и чуде, на которое заслуживает каждый человек, без каких-либо условий. Рождественское чудо не зависит от того, насколько ты умный, красивый, смелый. Я рад, что команда подошла к созданию проекта новаторски, создав интересную историю на грани фикшн и нон-фикшн", - отметил продюсер проекта Владимир Завадюк.
К слову, генеральный продюсер "1+1 Украина" - Ольга Захарова. Над созданием проекта работает команда Big Brave Events. Режиссер - Катя Царик, авторы идеи и сценария - Анастасия Алексеева и Леша Чащин, музыкальный продюсер - Сергей Могилевский, автор композиций - Евгений Триплов, исполнительный продюсер - Татьяна Писанко.
Интересно, что специально для "Рождество. Ты не один" будет написан саундтрек, а музыкальные хиты артистов прозвучат в новом прочтении.
Посмотреть праздничный проект можно будет на телеканале "1+1 Украина" на Рождество.
Напомним, ранее ТЕТ покажет новый сезон шоу "Я люблю Украину" с Мишиной, Педаном и Ткачом.
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