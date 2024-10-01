Много звезд и открытий об Украине: ТЕТ покажет новый сезон шоу 'Я люблю Украину' с Мишиной, Педаном и Ткачом

За три сезона шоу "Я люблю Украину" стало не просто главным развлекательно-познавательным проектом, а настоящей семейной традицией, собирающей перед экранами тысячи украинских семей. Уже 10 ноября, в 19:00, любимая тройка - ведущая Ксения Мишина, а также капитаны Юрий Ткач и Александр Педан - вернется на экраны с новыми премьерными выпусками. Телеканал ТЕТ отснял четвертый сезон шоу "Я люблю Украину" и проверил знания звезд.

В новом сезоне шоу "Я люблю Украину" за команды Александра Педана и Юрия Ткача сыграют Амадор Лопес, Michelle Andrade, Артур Логай, ROXOLANA, SHUMEI, Вера Кобзарь, SKYLERR, Дмитрий Вивчарюк, Екатерина Варченко, Дмитрий Каднай, TAYANNA, Назар Грабарь, Оля Цибульская, Никита Добрынин, Lida Lee, Назар Заднепровский и другие популярные ведущие, актеры, певцы, музыканты, блогеры и путешественники страны. Кто-то из них появится в проекте, чтобы взять реванш, кто-то попытается доказать, что знает о родном крае от Рюриковичей до наших дней, а кто-то сыграет для того, чтобы еще больше влюбиться в самобытность Украины и ее людей.

Каждый выпуск - новые звездные участники, которые будут расширять свои знания и раскрываться с другой стороны. В течение семи раундов они будут распутывать загадки, отличать правду от лжи, искать соответствия, вспоминать школьную программу, разбираться в мигах, проверять интуицию и фортуну, много удивляться, шутить и радоваться победам. В новом сезоне шоу зрителей ждет еще больше открытий об Украине, ведь кроме основных эпизодов в эфире покажут два спецвыпуска к зимним праздникам.

Видео дня

Возвращайте семейную традицию и узнавайте новое об Украине вместе.

Вас также могут заинтересовать новости: