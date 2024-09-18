Сложно найти женщину, которая бы не хотела отношений с успешным мужчиной.

Каждая (или почти каждая) женщина хочет, чтобы ее жизнь складывалась удачно - иметь привлекательную внешность, любимую работу и, конечно, счастливую личную жизнь. Многие женщины считают, что спутник судьбы должен быть успешным и хорошо зарабатывать. УНИАН узнал, как привлечь мужчину в свою жизнь и где найти богатого.

Как найти успешного мужчину - кем нужно быть

Прежде всего нужно понимать, что мужчин, которые достигли в жизни тех или иных высот, выделяют среди других конкретные качества. Есть такая фраза: "Мы любим успешных мужчин не за деньги, а за то, почему они стали успешными". В этом контексте имеются в виду именно черты характера, которые помогают преодолевать трудности и достигать желаемых целей.

Конечно, ситуация, когда богатый мужчина связывает свою жизнь с бедной и неуверенной в себе женщиной, возможна, пожалуй, только в сериалах, в реальности такое случается очень редко. Поэтому для того, чтобы понять, как привлечь в свою жизнь богатого мужчину, следует понимать, кто такая "успешная женщина" и что привлекает в ней.

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Психолог Виталий Сторчеусов говорит:

Успешная женщина - это не значит счастливая женщина. Я бы попросил даже отказаться от слова успешная, потому что часто за успешной женщиной может быть несчастливая женщина. Если брать успешная в здоровом смысле - это та, которая может отслеживать все сферы своей жизни и брать за них ответственность. За все сферы, речь идет не только о деньгах, знакомствах. То есть он во всех сферах жизни динамично развивается. Тогда можно говорить, что человек успешным стал и счастливым. Если это конкретно ярко выраженная одна сфера, и только она активно развивается, а все остальные постоянно годами проседают, - человек может быть успешным, но счастлив ли он - это уже немного другой вопрос.

Поэтому для того, чтобы знать, как выйти замуж за успешного мужчину, надо в первую очередь заниматься собой. Самостоятельно стать успешной во всех сферах жизни, быть счастливой и наполненной, только тогда возможно такое знакомство.

Как найти богатого мужчину и стать успешной

Психолог считает, что вопрос о том, как привлечь в свою жизнь богатого мужчину, нужно начинать с себя. Многие женщины совершают ошибку - вместо того, чтобы искать возможности - они застряли в постоянном переваривании того, что они не могут контролировать.

Итак, надо сосредоточиться на том, что можно контролировать. То есть здесь больше как таковая сила воли начинается. Плюс здесь нужно структурировать жизнь, то есть конкретно подходить к каждой сфере из своей жизни и смотреть, что я могу контролировать, а что пока нет.

И здесь начинается чистая экономика - куда мне лучше инвестировать свое время сейчас, а где в моей жизни черная дыра. И очевидно, что здесь уже надо подходить таким рациональным больше путем, то есть то, что легче удается - туда и инвестировать свои ресурсы. Очевидно, что, если оно легче дается, то там можно достичь успеха. И потом, когда та сфера будет прокачиваться, человек будет становиться успешным. И на основе той сферы, которая уже развилась, это как опора будет в жизни, можно постепенно подходить к следующим сферам. Например, сфера финансов может прокачать отдых, и человек уже будет развивать новый образ жизни.

Там, где новый образ жизни, - там уже новые друзья, новые люди. Там где новые люди, там новые мужчины и так можно познакомиться довольно таки хорошо. Меняя образ мышления и образ жизни, вы поймете, где найти успешного мужчину - когда окружение будет другим, шанс на знакомство с мужчиной другого уровня, значительно выше.

Люди, которые успешны, они очень хорошо структурируют свою жизнь - и отдых, и работу. Чтобы стать успешным, очевидно, надо выбрать, куда двигаться - это путь проб и ошибок. Надо выбрать, что лучше подошло и на этом сосредоточиться.

Психолог Юлия Латуненко считает, что если для вас успешный мужчина - это мужчина с денежками, тогда во-первых, надо самой быть успешной, чтобы не зависеть от его успешности, от его денег, а развивать самодостаточность.

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