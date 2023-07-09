При поиске изъянов некоторые люди забывают о том, что на самом деле ценно.

В последнее время в сети все чаще обсуждают "красные флаги" - признаки опасного романа. Однако пользователи Reddit заметили, что многие даже не задумываются о том, как распознать по-настоящему здоровые отношения.

При поиске изъянов некоторые люди забывают о том, что на самом деле ценно. Какие поступки говорят о том, что вас действительно ценят и любят - читайте ниже.

Доверие и отсутствие ревности

Как оказалось, многие пользователи сошлись во мнении, говоря о ревности. Если ваша вторая половинка знает пароль от вашего телефона, но никогда не читает переписки - это признак доверия. Человек, который по-настоящему верит, никогда не будет пытаться найти компромат или уличить избранника во лжи.

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"Мы смеемся, когда девушки на него засматриваются. Я не ревную, ведь знаю - у меня нет поводов для сомнений", - написала одна из комментаторш.

Умение смеяться над ошибками

Если вы не боитесь сказать глупость и всегда можете признаться любимому человеку в самом позорном "фейле" - это говорит о том, что вы в здоровых отношениях. Пользователи отмечают, что только любящий человек, который хорошо относится к своей второй половинке, готов принять ее со всеми изъянами и ошибками.

"Даже если я упаду в канаву с помоями, она всегда меня поддержит. Мы пошутим об этом, а потом вместе выберемся из этого д*рьма", - написал мужчина.

Право на личную жизнь

Пользователи отметили, что слишком часто замечали, как парень и девушка "растворяются" в любви и всегда проводят время вместе. На самом же деле, в здоровых отношениях, влюбленные должны проживать разные жизни, каждый свою. Простыми словами, вы можете гулять с друзьями без своего любимого человека, у вас должны быть свои интересы.

"Я видел слишком много друзей, идущих по пути созависимости. Отдельные друзья и интересы - это очень важно", - считает пользователь.

Напомним, ранее мужчины рассказали, как завоевать их сердце на первом свидании.

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