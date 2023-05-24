Одна пара, например, развелась из-за походов женщины к экстрасенсам.

Сначала люди клянутся друг другу в вечной любви, быть вместе в горе и радости, а потом разводяться из-за нелепой ерунды. Сложно в это поверить? Но, как оказалось, в мире было масса случаев, когда супруги расставались из-за того, что другим людям даже в голову прийти не могло.

В Америке произошла достаточно нелепая ситуация. Мужчина вышел из дома, забыв свой телефон. Супруга решила позвонить ему и обнаружила дома "находку". И все бы вроде ничего, если бы она из любопытства не решила "залезть" в его смартфон и посмотреть, как подписана у него. Оказалось, что муж подписал ее Гуантанамо - одна из старейших тюрем мира.

Камнем преткновения между супругами стал фильм с Дженнифер Лопес. Супруг нелестно отзывался об актрисе, за что получил "по шапке". Супруга - фанатка актрисы - буквально вышла из себя. Она не просто обматерила любимого, но и подожгла его гараж. После этого он с ней развелся.

Еще один случай произошел в Америке. Мужчина не смог выдержать походы жены к экстрасенсам. Как оказалось, женщина тратила баснословные деньги на них.

В Италии мужчина подал на развод после того, как нашел письма неизвестного мужчины его жене. Вы могли бы подумать, что женщина не хранила верность своему избраннику. Но, на самом деле, этой переписке было уже 50 лет. Но даже такой срок давности не остановил мужчины и он отправился в ЗАГС, чтобы развестись.

В Канаде женщина подала на развод с мужем из-за его храпа. В ЗАГСе она рассказала, что ночные звуки мешают ей спать. Однако развестись оказалось не так просто. Изначально женщине нужно было записать храп мужа на видео и предоставить его работнику госслужбы.

Напомним, женщина развелась и озадачила свадебного фотографа своей просьбой.

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