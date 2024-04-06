Иногда не нужно принимать все близко к сердцу.

Часто в отношениях мужчины могут врать и говорить манипулятивными фразами. Таким образом они удерживают женщин возле себя, когда чувствуют, что могут остаться одинокими. Какие слова могут быть тревожным знаком - читайте дальше.

1. "Я изменюсь ради тебя"

Мужчины часто обещают изменить свое поведение и все исправить. Эта тактика позволяет сохранить надежду на лучшее будущее. Но специалисты советуют не верить, ведь обычно никаких трансформаций не происходит.

2. "Это все твоя вина"

Если человек отказываются брать ответственность за свои действия или даже может обвинить в собственных ошибках - это плохой знак. Таким образом он заставляет чувствовать себя виноватой женщину и показывает, что идеален. Это портит самооценку партнерши, а ему легче контролировать ее.

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3. "Я не могу жить без тебя"

Такая фраза означает лишь одно - он вами манипулирует. Когда мужчина боится остаться один и понимает, что его бросят, то идет на подобную ложь. "Не смогут выжить без тебя", "Я сделаю себе что-то", "На кого ты меня оставляешь" - если слышите эти слова, то не верьте в их подлинность.

4. "Тебе со мной повезло"

Обычно говорят для того, чтобы подчеркнуть свою значимость в глазах партнерши. Однако, если вы сами так не считаете, то это может быть мысль, которую хотят навязать вам, чтобы вы никогда не ушли к другому.

5. "Ты единственная, кто меня понимает"

Эта ложь играет на ваших эмоциях. Так мужчина заставляет чувствовать себя особенной и важной для него. Но на самом деле это лишь забота о собственном комфорте и желание не быть одиноким.

6. "Ты остро реагируешь на все"

Когда вы выражаете свои эмоции, а мужчина оценивает это как нечто плохое - не слушайте. Во-первых, каждый человек имеет право говорить о том, что чувствует без лишней вины. Во-вторых, не верьте в то, что ваша реакция является проблемой. Эта тактика просто может отвлекать от его неуместного поведения.

7. "Никто не будет любить тебя так, как я"

Эта ложь может усиливать вашу неуверенность в себе. Но такая фраза еще помогает мужчине изолировать вас от друзей и семьи, делая зависимой в определенной степени от него. Поэтому хорошо подумайте, действительно ли вы хотите продолжать отношения с таким человеком.

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