Вы часто делаете эти вещи, но они сулят одни проблемы.

В мире существует много примет, которые предостерегают пары от разрыва отношений и проблем в браке. Однако многие не обращают на них внимания, но, как оказалось, зря.

Если верить приметам, то люди чаще всего сами разрушают свой брак, делая несколько обыденных вещей. Рассказываем, что нельзя делать.

Не ешьте одной ложкой. Народные мудрости гласят, что если супруги будут есть одной ложкой, то у них может возникнуть отторжение друг от друга. А если после этого еще и вытереть руки одним полотенцем, то избежать ссор не удастся.

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Нельзя терять обручальне кольца. Если вы потеряли обручальное кольцо, то опасайтесь разрыва с любимым человеком. Чтобы дело не дошло до развода, вам нужно вместе пойти в магазин и купить новое кольцо.

Не рассказывайте о своем счастье. Психологи говорят, что тема отношений - табу для обсуждения. В вашем окружении могут быть завистники, которые захотят разрушить ваше счастье.

Не держите дома треугольники. Если в вашем доме есть картины в виде треугольников, подушки, игрушки, статуэтки или что-то другое, то все это может привести к тому, что вы попадете в любовный треугольник. Или вы, или ваш партнер будет изменять.

Не спите напротив зеркала. Эзотерики говорят, что через зеркала открывается портал в потайной мир и даже может появиться дьявол, который принесет разлад в вашу семью.

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