Как понять, что пора прекращать общение: признаки фальшивой дружбы

Психолог назвала главные признаки, что друг - совсем вам не друг.

Дружба – это одна из самых ценных форм отношений, которая поддерживает нас в трудные времена, вдохновляет и дарит радость. Однако бывают моменты, когда дружба перестает приносить положительные эмоции, и продолжение таких отношений начинает истощать морально. Как понять, что пора завершить дружеские отношения? Эксклюзивно для УНИАН рассказала психолог Ирина Шенье.

Брать, но не давать

По словам эксперта, при выстраивании отношений, как дружеских, так и партнерских, важен баланс между брать и давать. Когда один человек вкладывает больше времени, энергии, ресурсов в дружбу, а другой только берет – это первый признак, свидетельствующий о том, что такие дружеские отношения следует прекращать.

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Отсутствие поддержки

Шенье говорит, что часто бывает, что друг только жалуется другому, а когда его просят о поддержке, он не готов ее предоставить.

"Если мы много вкладываемся, это всегда свидетельствует о том, что мы чего-то хотим заслужить, не считаем, что с нами можно просто так дружить или строить любовные отношения. Такая стратегия уходит корнями в детство. Именно в детские годы человека могли научить, что ему нужно что-то заслуживать. Стоит отметить, что один человек может просто пользоваться другом, и это тревожный колокольчик", - отметила психолог.

Нарушение границ

Еще один признак, что пора прекращать дружбу, - нарушение границ. Оно может проявляться так:

Обесценивание идей . К примеру, вы поделитесь с другом идеей, а он назовет ее "фигней".

. К примеру, вы поделитесь с другом идеей, а он назовет ее "фигней". Обесценивание чувств . Если рассказать другу, что вы страдаете, вам больно, а человек ответит, например, что ты придумал, ничего страшного, пройдет, посмотри, как у других. Таким образом друг дает понять, что ему неважны чувства собеседника, и он не обращает на них внимание.

. Если рассказать другу, что вы страдаете, вам больно, а человек ответит, например, что ты придумал, ничего страшного, пройдет, посмотри, как у других. Таким образом друг дает понять, что ему неважны чувства собеседника, и он не обращает на них внимание. Непрошенные советы . Друзья могут утверждать, что вам следует разойтись с партнером или сменить работу, и это неуместно, поскольку вы таких советов не просили.

"Кроме того, о том, что пора разрывать дружбу, может свидетельствовать критика и постоянное нарушение обещаний", - подытожила Ирина Шенье.

Завершение дружбы – это не всегда легко, но иногда это необходимо для вашего эмоционального благополучия. Помните, что настоящие друзья будут уважать вас, вдохновлять и поддерживать, а токсичные отношения лучше оставить в прошлом.

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