Не стоит прощать подлость.

Человек, проявивший подлость хоть раз, может быть опасным. Даже, если потом он хочет дружить и просит прощения - это не повод продолжать общение. Он в любой момент может снова вам сделать больно.

Но как правильно вести себя в его присутствии? Читайте полезные подсказки дальше.

1. Ограничьте общение

Если есть возможность, не контактируйте с таким человеком. Никогда не инициируйте первым разговор и не обращайтесь за помощью. Постарайтесь вычеркнуть этого человека из своей жизни.

Видео дня

2. Просчитывайте заранее шаги этого человека

Если все равно приходится где-то пересекаться с обидчиком, то вам стоит заранее продумать тактику реагирования на его дальнейшие действия. Так вы сможете уберечь себя от страданий и негативных эмоций. Будьте осторожны, чтобы снова не попасть в ловушку.

3. Контролируйте ситуацию

Во время общения постоянно отвечайте себе на вопросы: Для чего я здесь? Какова цель моего общения сейчас с ним/ней? Я сейчас занимаю оптимальную позицию по самозащите? Только так вы контролируете ситуацию и держите оборону.

4. Скрывайте свои эмоции

Постарайтесь быть отстраненным от этого человека. Ни в коем случае ничего не рассказывайте о своей личной жизни, о своих чувствах, эмоциях и планах.

5. Зеркальте поведение этого человека

В ситуациях, когда вы не совсем понимаете, как вести себя с обидчиком, например, когда он изображает искреннюю дружбу, просто зеркальте его поведение. Рано или поздно ему это надоест и вы поймете, что он хочет от вас дальше.

6. Поймите, что как раньше уже не будет

Не стоит верить в то, что предательство легко забывается и что человек изменится. Не пытайтесь себя убедить в том, что все будет, как раньше. Лучше сконцентрируйтесь на том, чтобы обезопасить себя от возможного вреда этого субъекта и уверенно шагайте в счастливое будущее.

Вас также могут заинтересовать новости: