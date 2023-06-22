Она признается, что теперь считает себя плохим человеком.

Свадьба-сюрприз считается романтическим жестом и очень незабываемым подарком. Однако не всем нравится, что за них принимают такое важное решение.

Так, на Reddit появилась история девушки, отменившей свадьбу-сюрприз, которую для нее организовал любимый человек. Все это случилось на глазах у друзей и родственников пары.

"На прошлой неделе он пригласил меня на "модную вечеринку". Мы встречались пять лет, и, хотя мы уже обсуждали свадьбу, непосредственных планов устраивать торжество у нас еще не было. Я надела свой лучший наряд и прибыла в назначенное место. Когда я вошла в большой зал, я была ошеломлена, увидев, что вся наша семья, друзья и знакомые собрались в нетерпеливом ожидании. Оказывается, Марк организовал для нас тщательно продуманную свадьбу-сюрприз без моего ведома", - рассказала девушка.

Видео дня

Гости хлопали и ждали, когда же начнется свадьба. Однако девушка была в шоке. Она любит своего парня, но идея свадьбы-сюрприза казалась ей нарушением ее границ. Девушка попыталась поговорить с избранником. Она объяснила, что у нее должно быть право голоса, что она тоже хотела принимать участие в планировании и, в конце концов, ей попросту нужно было дать возможность подготовиться ко всему этому морально.

Парень не стал слушать доводы. Он утверждал, что его поступок является очень красивым и романтическим жестом. И тогда девушке пришлось выбирать: согласиться на свадьбу и улыбаться, скрывая реальные эмоции, или же отстаивать свое мнение, даже если это огорчит всех вокруг.

В итоге она отменила свадьбу, друзья и родственники были разочарованы. Они считают, что девушка поступила неправильно. Теперь ей приходится спорить с парнем, они не расстались, но он обижен.

"Я твердо верю, что брак должен быть совместным решением... Все оправдывают это тем, что я всегда говорила о замужестве. И снова проблема не в том, чтобы выйти за него замуж, проблема в том, что я лишилась права голоса на собственной свадьбе! Он подумал, что я оценю это, потому что я всегда говорила, насколько стрессовой бывает подготовка к свадьбе. Да, я думаю, что это стресс, это так, но я все равно хотела бы все планировать!" - призналась девушка.

Девушка устала объяснять друзьям, что она все еще хочет сыграть свадьбу с парнем. Ведь ее осуждают и даже высмеивают, так как она уже сорвала прекрасное торжество.

Мнение сети

Комментаторы поддержали девушку. Они отметили, что парень перешел все границы, ведь поставил ее в неловкое положение и проигнорировал все ее чувства. Также пользователи советуют не встречаться с парнем, который все решает за свою любимую. Они пишут:

"Сюрприз! Ты сегодня женишься! Я не могу представить, что кому-то это нравится. Это безумие"

"Его вопиющее пренебрежение границами поражает. Это только начало"

"Я позвонил твоему боссу и уволился из-за тебя, сюрприз! Он все решит за вас".

Напомним, ранее стало известно, что жених сорвал свадьбу своей нелепой выходкой. Из-за его поступка все поссорились.

Вас также могут заинтересовать новости: