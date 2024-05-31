Рассказываем, как правильно вносить в почву яичную скорлупу и почему ее так любят огородники.

Яичная скорлупа как удобрение - метод далеко не новый и уже множество раз зарекомендовавший себя у хозяек с положительной стороны. Однако под какие культуры лучше всего вносить такую подкормку и применима ли яичная скорлупа для комнатных растений, знает далеко не каждый. В этой статье УНИАН расскажет, где и как применять яичную скорлупу для рекордного урожая.

Зачем и как правильно вносить в почву яичную скорлупу

Каждый, кто стремится повысить результат урожайности и плодовитости любой ценой, даже используя новые, неизведанные ранее для себя техники подкормки и удобрения растений, знает об этой подкормке.

Яичная скорлупа - удобрение универсального характера, содержащее в себе огромное количество полезных свойств и действий. Являясь краеугольным камнем в садоводстве, она способна и поднять уровень влажности в почве, и стимулировать иммунитет растения, и даже помогать бороться с вредителями. Содержащиеся в скорлупе минералы и вещества - безупречные стимуляторы роста как на вегетативной стадии, так и в стадии цветения и плодоношения.

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Еще в старину яичная скорлупа заменяла нашим предкам субстратные разрыхлители и торфяные присадки, позволяла сдабривать даже самую бесплодную почву, делая ее пригодной для работы.

Каким растениям нужна яичная скорлупа

Применение скорлупы как удобрения хорошо отразится на растениях, любящих кальций, к ним относятся культуры из семейства бобовых, пасленовых, тыквенных, а также прекрасно себя зарекомендует при использовании удобрения для луковых культур разных сортов и видов.

Яичная скорлупа для огорода в виде удобрения для открытого грунта, так и для применений в других условиях, не имеет аналогов. Применение ее возможно практически ко всем растениям без исключения. Очень часто для огородника яичная скорлупа как удобрение для помидор, огурцов и прочих культур является чуть ли не самым лучшим решением при работе на неблагоприятных почвах. Повышая стрессоустойчивость растения, от него будет больше шансов добиться успеха.

Как правильно вносить в почву яичную скорлупу

Так как правильно сделать удобрение из яичной скорлупы - задача на первый взгляд несложная, и не требует особых трудозатрат, применять данное удобрение будет просто даже новичкам. В целом достаточно раздробить скорлупу в состояние мелкой фракции, смешать с землей в пропорции 10:1, а также по необходимости добавить десятую часть компоста. После этого удобрение готово и может быть использовано по предназначению.

Куда сыпать яичную скорлупу на огороде

Самым лучшим местом для удобрения яичной скорлупой является территория непосредственно вокруг самого растения. Сдабривать следует аккуратно мягкими сеющими движениями, рассыпая удобрения по земле рядом с растением. Частично можно пробовать вводить в почву, если позволяет корневая система. После удобрения почву рекомендуется умеренно полить для лучшей впитываемости.

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