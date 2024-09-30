Причин, почему желтеет хвоя у сосны, может быть несколько.

Хвойные деревья пользуются немалой популярностью как среди дачников, так и среди владельцев частных домов, и многие люди высаживают во дворах туи или сосны. И хотя хвойные считаются вечнозелеными, часто сосна осенью желтеет. Чем обработать сосну от желтизны - расскажем далее.

Почему иголки у сосны желтеют осенью

Причин, почему желтеет хвоя у сосны, может быть несколько. В основном это происходит из-за обновления иголок. Все дело в том, что хвоя "живет" примерно 3-5 лет, после чего опадает и заменяется новой. Так что если желтеет сосна в сентябре, причин для паники нет. Нормой считается пожелтение до 50% дерева.

Причиной того, почему желтеет сосна, может быть и обычная смена сезона. Когда температура на улице понижается, дерево переходит в своеобразный "режим покоя". Из-за этого в нем происходит перераспределение витаминов, и хвоя на нижних ветках меняет цвет.

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Среди более тревожных причин изменения цвета сосен - болезни и вредители. К примеру, грибковые заболевания (ржавчина хвои, шютте) или насекомые (пилильщики, короеды) могут вызывать пожелтение и опадение хвои.

Помимо этого, желтизна сосны может говорить о нехватке азота, магния или железа в почве.

Сосна желтеет - что делать

Если вы заметили, что на некоторых ветках пожелтела хвоя, их можно срезать. Специалисты советуют подрезать ветви сосны как можно ближе к стволу.

Если же именно в нехватке полезных веществ заключается причина того, почему сосна желтеет, чем подкормить - расскажем далее.

Что делать, если желтеет хвоя - чем удобрять

Комплексные удобрения для хвойных деревьев . В них есть все необходимые макро- и микроэлементы, в которых нуждается ваше дерево.

. В них есть все необходимые макро- и микроэлементы, в которых нуждается ваше дерево. Удобрения с магнием. Вы можете растворить сульфат магния в воде и полить полученным средством приствольный круг.

Вы можете растворить сульфат магния в воде и полить полученным средством приствольный круг. Хелат железа . Это средство поможет вам, если желтизна сосны вызвана хлорозом из-за дефицита железа.

Но это не все варианты того, что делать, если сосна желтеет. Опытные садовники также советуют провести мульчирование почвы возле дерева. Вы можете использовать опавшую хвою, торф или компост. Выложите его вокруг ствола, чтобы почва лучше удерживала влагу.

Кроме того, не стоит удобрять сосну всем и сразу. Переизбыток элементов может вызвать проблемы со здоровьем дерева.

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