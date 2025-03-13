Рассказываем, когда и как поливать рассаду, чтобы она выросла здоровой и крепкой.

Для рассады очень важен правильный полив - режим, качество воды и ее количество. От них зависит, насколько здоровыми вырастут сеянцы, а затем и будущий урожай. Давайте разберемся, как часто поливать рассаду помидор, перца, баклажан и другую и в какое время суток это лучше делать.

Когда лучше поливать рассаду - утром или вечером и как правильно это делать

При поливе рассады важен баланс: к примеру, на первых порах избыток влаги может навредить, а со временем - наоборот, ее может не хватать. Поэтому нужно придерживаться такой схемы:

перед тем, как посеять рассаду, грунт хорошо проливают, а после посева емкости затягивают пленкой сверху;

перед первыми всходами почву опрыскивают водой из пульверизатора - это делают раз вдень, чтобы на поверхности не появлялась корка;

после появления всходов полив прекращают - примерно на 3 дня, чтобы у сеянцев окрепли корни;

спустя это время рассаду окучивают и прореживают, а затем поливают раз в 7 дней;

как только у ростков будет уже три листика, их снова начинают поливать - так, чтобы влага полностью пропитывала все слои почвы.

По этой причине опытные огородники сажают рассаду в прозрачные емкости - в них хорошо видно, насколько влага пропитала грунт. Если же емкости непрозрачные, то проверить степень влажности грунта можно, воткнув в него палочку.

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Если говорить о том, когда поливать рассаду, то лучше это делать утром - это правило касается рассады, которую выращиваете на подоконнике, а также и уже высаженной в теплицу или на огород.

Воду, которой поливают, нужно отфильтровать или дать ей отстоятся 1-2 дня, а ее температура должна быть около 20-25С.

Как поливать рассаду помидор, перца и баклажанов

У этих культур одинаковая технология полива - здесь следует придерживаться правил, о которых говорили выше.

Если говорить о том, как часто поливать рассаду помидор на подоконнике (а также перца и баклажан), то это нужно делать раз-два в неделю - поливают обильно, но мере того, как подсохнет грунт. За 2-3 дня перед пикировкой прекращают полив, чтобы почва подсохла, пикировать, а затем снова оставляют в покое на 4-5 дней.

Спустя это время полив нужно делать раз в неделю.

Как поливать рассаду огурцов и капусты

Огурцы, в отличие от томатов и других пасленовых, требуют больше влаги.

Правила остаются такими же, но нельзя допускать, чтобы почва пересыхала: поэтому ее поверхность после полива нужно рыхлить во избежание появление корки - иначе почва будет постоянно терять влагу.

Капуста требует регулярного полива, но умеренного - избыток влаги погубит ее.

Как поливать рассаду после того, как пересадили в грунт

Перед пересадкой поливать рассаду прекращают на 2 дня, но перед самой пересадкой поливают, чтобы не повредить корни. После высадки в грунт поливать нужно спустя 10, а то и 15 дней, а затем - каждые 3-7 дней. После каждого полива также важно рыхлить почву.

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