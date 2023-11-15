Оправдывает ли себя посев помидоров под зиму и что нужно сделать, чтобы вырастить помидоры без рассады.

Традиционно рассаду помидоров выращивают весной: сначала ее нужно посеять, потом пикировать, потом закалить и вовремя высадить, пока не переросла. В общем, нужно "поиграться". Но что, если посадить томаты осенью и прямо в грунт? Давайте разберемся, что это за методика, как посеять помидоры под зиму и что из этого выйдет.

Посев томатов под зиму в открытый грунт - чем он хорош

Начнем с того, что подзимний посев томатов намного проще весеннего. Не нужно высчитывать сроки посева, создавать рассаде определённые условия, следить, чтобы она не переросла, пикировать и т. д. Нужно просто взять семена или плоды и закопать их в грунт. Плюсы очевидны:

семена не нужно обрабатывать, проращивать и закалять;

они подвергаются естественному отбору;

рассада растет крепкой и закаленной, а сами томаты - менее подвержены болезням.

Ну и, конечно, экономия места на подоконнике.

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Как посадить томаты в грунт под зиму - когда, где и как сажать

Садить помидоры под зиму можно двумя способами - семенами или целыми плодами. Можно это делать как в открытом грунте, так и в теплице - зависит от климата. Если зимы теплые - можно сажать на огороде.

Для этого нужно:

найти хорошо освещенное место, чтобы весной там не было застоя воды;

садите на грядках, где до этого росли тыквенные, бобовые, капуста, лук и чеснок;

перед посадкой можно добавить в грунт перегной - ведро на 1 кв.м. и золу - 1 стакан.

Учтите также, что земля должна быть холодной - 1-5°C, иначе семена прорастут раньше времени и погибнут.

Как посадить помидоры семенами в грунт

Сделайте лунку глубиной 2-3 см и посейте довольно часто, потому что взойдут не все. Засыпьте землей слоем около 2 см, не поливайте.

Посадка помидоров в открытый грунт целиком

Это способ для очень ленивых: помидоры нужно просто закопать в землю. Садить нужно в лунки на глубину 10 см (штык лопаты), расстояние между лунками – 15-20 см. Сверху нужно присыпать слоем земли 2-3 см.

Как посадить помидоры черри? Точно так же, но на глубину не более 5 см.

Этот способ хорош тем, что семена не прорастут, даже если в ноябре будет стоять теплая погода. Перед морозами нужно будет накрыть грядки сеном, сверху можно положить лапник, а весной, когда потеплеет, это все убрать и соорудить парник - он защитит от весенних заморозков.

Конечно, есть у такой посадки и недостатки. Например, взойдут помидоры. Только когда наступит устойчивое тепло. Семена могут взойти не все, и растения могут погубит возвратные заморозки, а те помидоры, которые вы посадили по ленивому - целиком - взойдут пучком и их нужно будет рассадить, выбрав самые крепкие.

Но как бы там ни было, огородники, практикующие такой способ, уверяют, что он оправдывает себя - рассада вырастает крепкой, быстро идет в рост и дает замечательный урожай.

Ранее мы рассказывали, что делать, если взошел озимый чеснок до холодов.

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