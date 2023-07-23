Рассказываем, сколько раз поливать баклажаны и почему важно соблюдать сроки.

Полив баклажанов - такая же необходимая процедура, как и внесение подкормок, и борьба с вредителями, и другие манипуляции с растением. Те огородники, которые не знают, как и сколько поливать баклажаны, собирают в два раза меньше урожая. УНИАН выяснил точный график и готов поделиться с вами.

Сколько воды нужно баклажанам и какой она должна быть

Оптимальная температура воды для этих растений - 22-25 градусов. Наилучшее время суток - вечер, когда жидкость в баке прогреется до нужного показателя. Учитывая тот факт, что баклажаны - одна из самых теплолюбивых культур, холодной водой из шланга поливать их категорически нельзя. В лучшем случае это приведет к замедлению роста, в худшем - к загниванию корневой системы и полной гибели растения.

Если вы сомневаетесь, можно ли поливать баклажаны по листьям, ориентируйтесь на опыт других огородников. Делать это не запрещено, но всегда следите за тем, чтобы влаги не было слишком много, иначе листья начнут сохнуть и желтеть, само растение станет восприимчивым к грибкам и другим заболеваниям.

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Как поливать баклажаны в открытом грунте и в теплице - инструкция

Подбирая время для полива, ориентируйтесь на погодные условия. Если на улице постоянно идут дожди, то в дополнительном увлажнении баклажаны не нуждаются. Но в периоды аномальной засухи график полива можно сместить и снабжать растения влагой чаще.

Что касается того, как часто поливать баклажаны в период плодоношения, то лучше всего производить такую процедуру 2 раза в неделю, использовать для полива 1.5-2 литра воды на каждое растение.

Понять, что пора поливать баклажаны, несложно - засуньте палец в почву на глубину 2-3 см. Если грунт сухой, значит пора идти за водой и увлажнять растение так, чтобы жидкость проникла внутрь почвы на глубину в 20 см. После окончания полива выждите два часа и прорыхлите грунт - так у вас получится ускорить доступ кислорода к баклажанам.

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