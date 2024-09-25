Лунный посевной календарь поможет грамотно спланировать работу на участке.

В октябре для дачников есть много работы на участке. Хотя большая часть урожая уже собрана, без дела они не останутся. Во второй месяц осени пора сажать озимые культуры, готовить деревья и цветы к зимовке, сеять сидераты и многолетние цветы. В общем, список того, что делать в саду и огороде в октябре, весьма обширен.

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Грамотно распределить работу на участке поможет посевной лунный календарь на октябрь 2024. Он назовет лучшие даты для посадки растений и ухода за ними, а также предупредит о днях, когда лучше отложить работу на участке.

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Лунный посевной календарь на октябрь 2024 Украина

1-3 октября - дни новолуния. Растения становятся уязвимыми, поэтому их лучше не беспокоить.

4-5 октября - можно сажать под зиму розы, гортензии, пионы и другие цветы. Хорошие дни для ухода за цветами - санитарной обрезки, мульчирования, укрытия на зиму и пересадки. Уборка участка, рыхление грядок, посадка черенков и приготовление компоста. Не рекомендуется вносить удобрения по листу.

6-8 октября - посадка молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников, посев зелени и озимых овощей на открытом участке, а также капусты, перца и бобовых в теплице. Можно пересаживать растения, вносить удобрения, бороться с вредителями и сорняками. Не рекомендуется обрезать растения и стричь газон.

9-12 октября - сбор урожая поздних овощей, фруктов и ягод, засушивание плодов и приготовление консервации. Черенкование, прививки, пересадка цветов из клумбы в горшки. Хорошие даты для посева растений с вьющимися стеблем - ипомеи, винограда, плетистой розы, бобовых. Также можно посадить овощи в теплице. Не рекомендуются обильные поливы.

13-15 октября - сбор посадочного материала - семян и луковиц растений - для посадки в следующем году. Для посадок день неудачный, но можно собирать урожай и засушивать ягоды. Уборка участка, перекопка и рыхление почвы, внесение навоза. Мульчирование грядок и укрытие от морозов. Можно делать прививки и обрезать крону деревьев.

16-18 октября - дни полнолуния. Лунный посевной календарь рекомендует ничего не делать на участке, чтобы не навредить растениям.

19-21 октября - рыхление и перекапывание почвы, уборка сорняков и опавших листьев на участке, посев озимых культур. Внесение в землю компоста и навоза. Сбор луковиц и семян растений. Хорошие дни для борьбы с сорняками и заболевания. Не рекомендуется обрезать и прищипывать деревья (раны будут долго заживать).

22-23 октября - лунный посевной календарь на октябрь 2024 называет эти дни лучшими для посева любых культур. Все посаженные культуры хорошо приживутся и дадут богатый урожай. Можно вносить удобрения, применять ядохимикаты на участке, мульчировать грядки. Не рекомендуется пересаживать растения и повреждать корни, а также обильно поливать.

24-26 октября - можно сажать быстрорастущие растения - зелень, пряности, салаты. Для остальных посевов дни неурожайные. Сбор позднего урожая плодов, санитарная обрезка деревьев и кустов, стрижка газона. Можно вносить любые удобрения и подкормки на участок. Собранные сегодня плоды не рекомендуется собирать для длительного хранения - они быстро сгниют.

27-29 октября - посевной календарь рекомендует эти дни для посева комнатных и тепличных растений. Также удачно пройдет посадка молодых деревьев и кустарников. Перекапывание почвы, удаление сорняков и поросли, обработка участка от вредителей. Можно накрыть цветы и овощные грядки укрытием на зиму.

30-31 октября - уборка участка, утилизация растительных остатков, приготовление компоста, перекапывание почвы. Деление многолетних растений и заготовка черенков. Обработка сада от вредителей, побелка и санитарная обрезка деревьев. Не рекомендуется сажать цветы и озимые культуры, применять органические удобрения, а также замачивать семена.

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