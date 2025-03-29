Наш календарь поможет спланировать работу на участке в апреле и ничего не забыть.

В апреле у владельцев земли начинаются настоящие хлопоты. Работа на участке идет полным ходом: нужно вырастить рассаду, подготовить грядки и посеять ранние овощи, привести в порядок клумбу и поухаживать за садом. А помимо всего этого также не дать сорнякам и вредителям захватить участок.

Люди давно заметили, что Луна влияет на урожайность и цикл жизни растений. Поэтому для дачники используют лунный посевной календарь при планировании работ. Наш календарь подскажет лучшие дни апреля для посева. Если посадить растения в эти даты, то большой урожай вам обеспечен.

Посевной календарь на апрель 2025 года

Календарь огородника учитывает фазу Луны, число лунных суток и знак Зодиака, в котором находится спутник. На основе этих данных рассчитывается урожайность каждого дня. К примеру, дни новолуния и полнолуния традиционно считаются неудачными для посева, поскольку растения не приживутся.

Видео дня

Самые благоприятные для посевов дни апреля это 1, 11, 15, 19-24, 30 число.

Неурожайные дни - 3, 6-8, 12-14, 17, 26-28 число.

Что посадить на рассаду в апреле

Посевной календарь рекомендует сажать растения в такие даты:

овощи в открытом грунте - 1-2, 5, 10-11, 15, 20, 22-24, 28-30 апреля;

- 1-2, 5, 10-11, 15, 20, 22-24, 28-30 апреля; зелень, пряности, салаты - 1-4, 10-11, 15, 18-21, 30 апреля;

- 1-4, 10-11, 15, 18-21, 30 апреля; рассада - 1-3, 5, 9-11, 15-17, 19-24 апреля;

- 1-3, 5, 9-11, 15-17, 19-24 апреля; саженцы деревьев и кустарников - 4, 10-11, 18-25 апреля;

- 4, 10-11, 18-25 апреля; цветы - 1-2, 4, 9, 11, 15-19, 22-24, 29-30 апреля.

Список того, что посадить в апреле, немаленький. В открытый грунт можно сеять морозостойкие растения, такие как редис, лук, чеснок, зелень, бобовые культуры и пряности, а также картошку и кукурузу при теплой погоде.

На клумбе сажают цветы, которым не страшны ночные заморозки: это астры, георгины, маргаритки, календула, чернобривцы, циннии, васильки. В саду высаживают декоративные деревья (сирень, жасмин), рябину, калину, а после окончания заморозков - плодовые виды.

Что нужно сделать в апреле на огороде и в саду

Список того, что делать на огороде в апреле, немаленький. Помимо посадки ранее упомянутых растений вот что ещё важно не забыть:

Посев рассады . Большая часть рассадных овощей к апрелю уже посажена, но ещё можно успеть посадить кабачки, капусту, тыкву и огурцы. Не забудьте регулярно поливать и подкармливать рассаду.

. Большая часть рассадных овощей к апрелю уже посажена, но ещё можно успеть посадить кабачки, капусту, тыкву и огурцы. Не забудьте регулярно поливать и подкармливать рассаду. Подготовка грядок . Почву на огороде нужно прополоть, распушить, убрать от прошлогоднего мусора. Внесите также удобрения для овощей, чтобы к моменту посадки земля была урожайной.

. Почву на огороде нужно прополоть, распушить, убрать от прошлогоднего мусора. Внесите также удобрения для овощей, чтобы к моменту посадки земля была урожайной. Уход за садом . Посевной календарь на апрель рекомендует провести санитарную обрезку деревьев и обработать сад от вредителей. Молодые саженцы после посадки обильно поливайте и привяжите к опоре. Стволы можно побелить известью.

Ранее мы также рассказывали, когда сажать картошку в 2025 году. При теплой погоде начинать можно уже в апреле.

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