Приготовьте раствор, который не даст тле приблизиться к яблоням даже на метр.

Сочные ароматные яблоки привлекают не только садоводов, но и вредителей. Самый распространенный враг яблони - яблонная тля, которую легко заметить невооруженным взглядом. Если на обратной стороне листьев появились черные насекомые, то дерево поражено. Молодые саженцы особенно уязвимы.

Начинать обработку желательно ещё весной, пока вредители ещё не размножились. Мы назвали эффективные народные средства от тли на яблоне, которые можно приготовить своими руками.

Как избавиться от тли на яблоне

Дачники придумали немало способов борьбы с насекомыми. По мнению многих садоводов, лучшее средство от тли на яблоне - это обычный мыльный раствор. Его запах сразу отпугнет вредителя. Натрите на крупной терке 300 г хозяйственного мыла и растворите 10 л горячей воды. Затем опрыскайте пораженные участки.

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На ранних этапах эффективное средство от тли на яблоне - ловчий пояс. Это специальная клейкая лента, которая крепится на ствол. Способ абсолютно безвредный и простой в применении. Весной тля ещё не умеет летать, поэтому сразу прилипнет к ловушке.

Хорошо работает нашатырный спирт от тли на яблоне. Растворите 50 мл нашатыря в 10 л воды, а также добавьте 50 мл жидкого мыла.

Ещё одно средство от тли на яблоне - луковый или чесночный раствор. Залейте 300 г зеленых стрелок 10 л горячей воды. Оставьте смесь настояться на 3 дня под солнцем. Во время обработки обязательно прикройте лицо маской.

Если вредители уже размножились в большие стаи, то придется применять химические препараты. Эффективными инсектецидами от тли на яблоне считаются Актара, Энжио, Амплиго, Конфидор Макси. Не применяйте их в период цветения, иначе вместе с тлей погибнут пчелы.

Для профилактики важно убирать опавшую листву, а также удалять сорняки и отслоившуюся кору. В таких местах живут личинки. Также в сад можно привлечь естественных врагов тли - божью коровку (для этого посадите укроп, кинзу или мяту) и птиц (повесьте скворечники).

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