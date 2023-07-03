Эти комнатные цветы украсят любой дом, если правильно за ними ухаживать.

Комнатные цветы делают наш дом уютнее и дружелюбнее. Все любители растений мечтают найти неприхотливого и симпатичного зеленого друга. Мы назвали самые красивые комнатные цветы с фото и названиями. Возможно некоторых из них растут у вас дома, но вы не знали, как они называются.

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Каланхоэ

Симпатичный и неприхотливый каланхоэ имеет округлые листики и многослойные цветки. Растение любит рассеянный свет и регулярный полив. Почва не должна пересыхать, но и допускать застоя воды нельзя. Увядшие цветки каланхоэ нужно подрезать, а в период покоя растение нельзя подкармливать.

Молочай

Молочай - это большой род цветков, который насчитывает около 2000 видов. Среди них есть как дикоросы, так и декоративные комнатные цветы. Объединяет их наличие едкого ядовитого сока, поэтому такой цветок нельзя выращивать в доме с детьми и животными.

Самым благородным и красивым цветком семейства считается многолетний молочай Миля, который круглый год цветет мелкими красными соцветиями. Высаживают его в почву для кактусов с добавлением глины. Молочай Миля светолюбивый, не переносит заморозки и частые опрыскивания. Поливают его очень скудно.

Пеларгония (герань)

Пеларгонии, известные также как герани, часто подвешиваются в горшках на балконах и на веранде. С мая по октябрь на них появляются крупные пышные соцветия красных, белых, оранжевых и розовых оттенков. Герань выращивают в солнечном месте и поливают примерно раз в неделю. Каждую весну цветок пересаживают в горшок побольше. Если растения вывешивают на улице, то с октября их надо укрывать от морозов.

Аспарагус

Многолетний плетущийся аспарагус с иголками вместо листьев можно заметить почти во всех домах. В период цветения появляются маленькие красные ягоды. Аспарагус важно регулярно поливать, чтобы почва всегда была слегка влажной. Любит рассеянный солнечный свет, хотя хорошо переносит и тень. Ветки растения нужно опрыскивать из пульверизатора. Аспарагус быстро разрастается, поэтому раз в 2-3 года растение пересаживают.

Толстянка (денежное дерево)

Денежное дерево, крассула или толстянка - очень простое в уходе растение, популярное во всем мире. Эзотерики считают, что эти комнатные цветы привлекают богатство в дом. Крассулы приживаются в любых условиях и не требуют обильного полива. Зимой их поливают раз в 2 недели, в остальные сезоны - раз в неделю. Переливать не рекомендуется, иначе толстянка начнет гнить.

Сансевьера

Вечнозеленая сансевиерия - очень неприхотливое растение, которое очищает воздух и поглощает токсичные для человека вещества. Любит яркое освещение, хотя неплохо переносит и тень. Зимой растение поливают 2 раза в месяц, а с весны по осень - раз в 10-14 дней. Засуху сансевьера переносит лучше, чем переувлажнение. Пожелтевшие листья нужно обрезать.

Примула

Яркая примула с крупными цветками зацветает ранней весной и продолжает цвести до середины лета. В уходе цветок не очень прихотливый, но не любит жару и прямые солнечные лучи. Комфортная для него температура составляет не более 20°. Если в помещении жарче - растение нужно регулярно опрыскивать.

Во время цветения куст поливают 3 раза в неделю, в остальное время - 1 раз в неделю. Зимой в период покоя примулы выставляют в прохладное, но хорошо освещенное помещение.

Хавортия

Хавортия - это многолетнее растение с продолговатыми мясистыми листьями. Цветет небольшими бледными цветками розового или зеленого оттенка. Цветок рекомендуется выращивать в широком и неглубоком горшке, чтобы оно быстрее росло вверх. Летом растение выращивают под рассеянным светом, а на зиму переносят в прохладное и светлое место. Во время холодов хавортию поливают раз в месяц, а в теплое время - 1-2 раза в неделю. Эта культура любит свежий воздух, поэтому летом ее можно выносить на балкон.

Цикламен

Цикламен - очень красивый многолетник с розовыми, красными или белыми цветками, растущими вверх. Это растение необычно тем, что цветет зимой, а на лето сбрасывает цветки и листья. Из-за этого неопытные цветоводы летом могут подумать, что цветок погиб.

Выращивают его под рассеянным светом и регулярно поливают, но вода не должна попадать на сам стебель и листья. Летом у цикламена период покоя - его реже поливают и ставят в тень. Осенью цветок переносят в прохладное место, чтобы он зацвел. Если цикламен будет зимовать в тепле, то не зацветет, а опять сбросит листья.

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