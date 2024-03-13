Рассказываем, когда и как правильно сажать розы весной в открытый грунт.

Весной с наступлением оттепели на клумбах пора высаживать розы. Посадка розы весной в открытый грунт имеет важное преимущество перед осенней - не нужно беспокоиться, что растение не успеет укорениться перед морозами. А если вы высаживаете цветок через черенки, то такой способ - единственный.

Чтобы кусты хорошо прижились, важно соблюдать некоторые правила. Мы расскажем, как сажать розы весной в открытый грунт и ухаживать за посаженными кустами.

Когда можно сажать розы весной

Розы можно начинать высаживать в грунт, когда земля достаточно прогреется, а ночных заморозков больше не будет. Оптимальной температурой воздуха для посадки роз считается +15...+20°.

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Когда сажать розы весной - зависит от широты. В южных областях Украины цветы можно посадить в течение апреля, а в центральных и северных - во второй половине апреля или в начале мая. В теплице выращивать "королеву цветов" можно уже в марте.

Подготовка саженцев к посадке

Покупать посадочный материал рекомендуется непосредственно перед посадкой. Выбирайте саженцы с двумя-тремя стеблями и закрытой корневой системой - такие приживаются лучше всего. Убедитесь, что на растении ещё не набухли цветочные почки, иначе оно может не успеть укорениться до цветения.

Если высаживаете саженцы не сразу, то храните их в темном прохладном помещении, увлажняя корни раз в 14 дней. Непосредственно перед посадкой рекомендуется обрезать корни на 2 см и поместить их на пару часов в раствор для стимуляции роста.

Как правильно сажать розы весной

Розы любят хорошо освещенные, просторные участки с рыхлой водопроницаемой почвой. Если грунт на клумбе тяжелый, то его рекомендуется перекопать с торфом или компостом.

Вот как сажать розы весной пошагово:

Заранее (примерно за неделю до высадки) выкопайте посадочные ямы. Их диаметр должен быть примерно 50 см, а глубина - на 15 см длиннее корней. Если саженцы привиты, то яма должна быть на 10 см выше места прививки. Если грунт тяжелый, то на дно ям выложите материал для дренажа - например, гальку или битый кирпич. Перед посадкой розы по желанию окуните корнями в раствор для стимуляции роста. С привитых саженцев удалите воск. Установите куст в яму и плотно засыпьте землей, чтобы не осталось пустот. Каждое растение полейте 1 ведром воды. Приствольные круги замульчируйте торфом, опилками или сеном. В первую недели после посадки растения рекомендуется притенить мешками, чтобы они не получили солнечных ожогов.

Чтобы розы лучше прижились и обильно зацвели, при в грунт для посадки можно добавить компост, листовую землю или торф, но не свежий навоз. Также на 1 куст можно внести по 2 столовые ложки суперфосфата.

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