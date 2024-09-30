Если чеснок правильно удобрить и вовремя посадить, он порадует урожаем.

Опытные огородники знают, что начало осени не знаменует окончание хлопот с урожаем. Это идеальное время для посадки озимых культур. Рассмотрим, как и когда садить чеснок на зиму, чем его удобрять.

Чем удобрить чеснок и зачем это делать

Опытные огородники считают, что после лета почва истощена, поэтому неспособна отдать большое количество необходимых полезных веществ. Для этого важно удобрять грунт как сажать чеснок на зиму - делать это нужно за 2-3 недели до высадки культуры.

Лучший вариант, по мнению многих садоводов - древесная зола. Калий и фосфор в ее составе запускают процесс регенерации почвы, благодаря чему она будет отдавать свои полезные свойства чесноку. Для того чтобы использовать этот метод, можно разбавить древесную золу в воде и полить этим составом грядки. На 1 квадратный метр хватит 3 стакана удобрения. Начинать высажить чеснок можно через 2-3 недели.

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Как сажать чеснок на зиму - общие правила

Для начала разберемся, что из себя представляет правильный процесс посадки чеснока. Инструкции простые:

подготовьте почву, выравняв ее и примешав органическое удобрение;

разделите чеснок на зубчики;

сажайте на глубину около 5-7 см, с интервалом примерно 10-15 см между ними;

убедитесь, что земля хорошо увлажнена;

посыпьте участок саженцев мульчей, чтобы сохранить влагу и уменьшить рост сорняков.

Чтобы определить идеальное время, когда сажать чеснок на зиму, стоит следить за температурой. Когда почва уже остыла до +10 градусов Цельсия, значит пора переходить в делу. В наших погодных и климатических условиях оптимальным является период, который приходится на конец сентября - начало октября. Это обеспечит растениям достаточно времени для роста корней до наступления зимы.

Землю вокруг посаженных зубков можно укрыть мульчей для защиты от заморозков. Помимо этого, следует убедиться, что почва хорошо дренирована и не застаивается водой, чтобы избежать гниения корней. В итоге, весной вы сможете насладиться свежим урожаем сочного и ароматного чеснока, выращенного вами самостоятельно на зиму.

Когда сажать чеснок на зиму - что говорит лунный календарь

Важно помнить, что лунный календарь является частью фольклора и не имеет научного обоснования. Однако, многие садоводы придерживаются его при посадке растений.

Лучшее время для посадки чеснока на зиму приходится на фазу убывающей Луны, когда Луна находится в знаках Скорпиона, Рака, Рыб и Козерога. В эти дни сок растений уходит в корни, что способствует хорошему укоренению и приживаемости растений. Таким образом, рекомендуется сажать чеснок на зиму в соответствии с лунным календарем в указанные периоды для достижения наилучших результатов.

Подробно о том, когда сажать чеснок на зиму в 2024 году и как правильно это делать, мы рассказывали ранее.

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