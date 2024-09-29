Рассказываем, в какое время, где и как правильно сажать чеснок на зиму.

Озимый чеснок сажают многие хозяйки и в этом деле нет ничего сложного. Но важно угадать правильное время для посадки: чтобы чеснок не пророс до начала заморозков, которые потом могут его погубить. Давайте разбираться, на какие приметы нужно ориентироваться и когда сажать чеснок на зиму в Украине по лунному календарю в 2024 году.

Когда сажать чеснок на зиму в Украине

Как уже говорили, время посадки озимого чеснока - один из самых главных факторов. Календарь в этом деле не поможет, нужно смотреть по погоде. Обычно посадку чеснока на зиму проводят за 2-3 недели до первых заморозков. В средней полосе это примерно конец сентября -середина октября, но если осень стоит теплая, то сроки эти сдвигаются.

Когда сажать чеснок на зиму в Украине по лунному календарю в 2024 году

Некоторые огородники при посадке чеснока также ориентируются на лунный календарь.

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Когда в октябре сажать чеснок на зиму: 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 27, 28, 29 числа.

В ноябре 2024: 2, 3, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30 числа.

Считается, что чеснок лучше всего сажать, когда Луна находится в знаках Скорпиона, Козерога, Тельца и Девы.

Как сажать чеснок на зиму в Украине

Чеснок лучше всего сажать на грядках, где до этого росли томаты, огурцы, бобовые, а также ранняя капуста, кабачки и тыквы. После картофеля и лука высаживать чеснок не советуют - есть риск, что он "подхватит" болезни своих предшественников. Также не следует сажать овощ туда, где недавно вносили навоз - ботва у чеснока вырастет красивой, а головки будут рыхлыми.

Как правильно сажать чеснок на зиму:

грядку накануне нужно вскопать, можно удобрить - например, вносят по 10 кг перегноя, 2 стакана золы и 1 стакан мела на 1 кв. м, чеснок любит почву с нормальной или пониженной кислотностью;

дать грядке постоять, можно пару раз полить, чтобы осела почва - иначе посаженный чеснок нырнет глубже чем следует, и может снизиться урожайность;

некоторые огородники также проливают грядку под чеснок 1%-м раствором медного купороса (1 ст. л. купороса на 10 л воды), а затем прикрывают пленкой.

Зубчики чеснока для посадки нужно выбрать только самые крупные и здоровые - их с целью дезинфекции также на сутки замачивают в 1%-м растворе медного купороса.

Как глубоко сажать чеснок на зиму

На грядке нужно сделать лунки - в 10 см друг от друга, расстояние между рядами чеснок должно быть 20-25 см. Сажают чеснок на глубину 3-5 см, можно сажать и глубже, до 15 см, но это лишь в случае, если посадка выпадает на конец августа-начало сентября, чтобы овощ не успел прорасти. Вдавливать зубчики в грунт не стоит - достаточно просто разложить в лунки и засыпать.

Мульчируют грядки торфом, лапником, листьями, но в теплых регионах этого не делают.

Ранее мы рассказывали, когда сажать лук на зиму в 2024 году.

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