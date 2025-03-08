Эти бытовые средства точно есть у вас дома.

Борьба с мхом на тротуарной плитке и дорожках - привычное дело для многих садоводов каждую весну. Когда снег окончательно растает, вдруг может оказаться, что этот природный сорняк пробрался даже в самые труднодоступные места. Как убрать мох с тротуарной плитки без химических средств, но быстро и эффективно - далее в материале.

Ранее мы говорили о том, как оживить гортензию.

Чем убрать мох с плитки

Иногда некоторые вкрапления мха на дорожках и плитке в саду выглядят симпатично, но на самом деле не стоит поощрять размножение сорняка. Во-первых, мох влажный и скользкий, после дождя на такой плитке можно поскользнуться. Во-вторых, он способен расти неконтролируемо и очень быстро покрыть всю поверхность. Именно поэтому садоводы обычно прибегают к помощи "химии", потому что не знают, как убрать мох с плитки по-другому.

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Крис Боннетт, основатель GardeningExpress.co.uk предложил несколько альтернативных средств, которые так же хорошо справляются с нежелательной растительностью.

Газированная кола

Первый вариант, чем вывести мох с плитки, - это использовать популярный напиток. Стоит бутылка кока-колы недорого даже по сравнению с химическими средствами, а если вы и так ее пьете, то можете отлить немного из холодильника для садовых дел.

По словам Криса, кола содержит фосфорную кислоту, которая агрессивно воздействует на мох, уничтожая его и препятствуя повторному росту. Все, что нужно сделать - это перелить немного колы в бутылку с пульверизатором, попшикать на мох и оставить на 30-60 минут, затем смыть водой с мылом. Такой метод подходит для любых поверхностей, кроме бетона - он чувствителен к кислоте.

Пищевая сода

Второй метод, который советует Крис - это использование пищевой соды. Он подробно рассказывает, как избавиться от травы и мха на плитке таким образом. Вам нужно смешать пищевую соду и воду так, чтобы получилась плотная паста. Затем нанести этот состав на все проблемные участки, оставить на день или на ночь и после этого счистить вручную.

Соль

Эксперт также советует делать солевой раствор, чтобы победить мох. Обычную поваренную соль нужно растворить в воде, перелить состав в бутылку с пульверизатором и распылить на мох. Подождать, пока все это высохнет естественным образом, а потом убрать вручную. Суть в том, что мох под воздействием соли погибнет сам, а остатки средства, которые останутся в земле, помешают ему вырасти снова.

Белый уксус

Чем можно уничтожить мох еще - так это обыкновенным белым столовым уксусом, его уж точно хранит в кухонном шкафчике почти каждая хозяйка. Это универсальное чистящее средство помогает не только в уборке дома, но и в саду. Вам нужно смешать воду и уксус в пропорции 1:1, распылить через пульверизатор на мох, оставить на 15 минут, потом потереть щеткой и смыть водой.

Сок лимона

Еще одна кислота, которая прекрасно справляется с мхом - это лимонный сок в натуральном виде. Желательно или сделать его самостоятельно, или купить готовый, но без добавок - концентрированный. Его необходимо наливать прямо на мох, а потом просто активно тереть щеткой. Увидите, что нежелательная растительность отвалится сама.

Моющее для посуды

Такое средство само по себе не способно убрать мох, зато может размягчить, поэтому вам будет проще его счищать. Крис советует разбавить 1 столовую ложку моющего в трех литрах горячей воды, перелить в пульверизатор, распылить на поверхность с мхом, оставить на несколько часов, а потом смыть обычной водой.

Кипяченая вода

Самый простой метод, как убрать мох с тротуарной плитки - это просто вскипятить несколько литров водопроводной воды. Ничего не нужно больше покупать и добавлять - высокие температуры агрессивно воздействуют на мох и погубят его. Вам нужно просто вылить кипяток на дорожку с мхом, дождаться, пока он высохнет, потом активно потереть щеткой и убрать остатки растительности с плитки.

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