Есть много способов, как раскислить грунт народными средствами - от извести до яичной скорлупы.

Большинство растений лучше себя чувствуют в нейтральной или слабокислой почве, поэтому повышенная кислотность грунта - головная боль для многих огородников. УНИАН разбирался, чем лучше раскислять почву осенью, и почему навоз в этом деле - не помощник.

Чем раскислить почву - почему не стоит использовать навоз

Хотя навоз и удобрения из него считаются незаменимым помощником огородников, они имеют как плюсы, так и минусы. К позитивным моментам можно отнести повышение плодородия почвы. Но мало кто знает, как влияет навоз на кислотность почвы.

Все дело в том, что в свежем навозе содержится довольно много азота, но при этом совсем нет кальция. Как следствие - кислотность почвы только повышается. Это, в свою очередь, приводит к увяданию растений и потере урожая. Так что навоз - не то средство, чем удобрить почву, если она кислая.

Видео дня

О том, чем можно быстро раскислить почву, поговорим далее.

Как раскислить почву - народные методы, которые не навредят

Есть много способов, как раскислить почву народными средствами. Из органических материалов вам могут помочь компост или перегной. Они не только снизят уровень рН, но и улучшат качество грунта.

Чем раскислить почву - другие средства

Зола . На 1 квадратный метр почвы вам понадобится 200-300 граммов древесной золы. В ней содержатся кальций и калий, а они как раз и способствуют снижению кислотности грунта.

. На 1 квадратный метр почвы вам понадобится 200-300 граммов древесной золы. В ней содержатся кальций и калий, а они как раз и способствуют снижению кислотности грунта. Мел . Хорошенько раздробите мел (желательно в порошок) и посыпьте им землю. На 1 квадратный метр у вас уйдет 300-400 граммов мела.

. Хорошенько раздробите мел (желательно в порошок) и посыпьте им землю. На 1 квадратный метр у вас уйдет 300-400 граммов мела. Яичная скорлупа . Как известно, это натуральный источник кальция. Высушите скорлупу и измельчите в порошок. После этого посыпьте им грунт – используйте 200 граммов на квадратный метр. Этот способ работает медленно, но при регулярном применении дает хороший результат.

Также можете использовать раствор соды. Добавьте 1 столовую ложку соды в ведро воды и размешайте до полного растворения и полейте полученным средством землю. Однако стоит отметить, что этот способ, как раскислить почву, подходит для малых площадей и используется, когда присутствует легкая закисленность.

Помимо этого, часто для нейтрализации почвы огородники используют известковые материалы. Это один из тех методов, что лучше раскисляет почву и не требует серьезных усилий. Рассказываем, как раскислить почву известью.

Подготовьте гашеную известь или доломитовую муку из расчета 200-500 граммов на 1 квадратный метр. Равномерно распределите известь по грунту и перекопайте землю.

Вас также могут заинтересовать новости: