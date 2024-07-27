При правильном уходе за огурцами собирать урожай можно весь сентябрь.

Во второй половине лета дачники начинают собирать урожай огурцов. Плодоносят эти овощи обильно, но недолго. Обычно уже к концу августа плоды становятся мелкими и невкусными, и их просто выбрасывают. Но это можно исправить. Узнайте, как продлить плодоношение огурцов и наслаждаться домашним урожаем даже в сентябре.

Как продлить плодоношение огурцов в открытом грунте

Огурцы не любят ночные морозы и холодную росу. Поэтому на грядках кусты рекомендуется накрывать спанбондом, агроволокном или пленкой на ночь.

Для полива огурцов со второй половины августа используйте теплую, а не холодную воду.

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Также огурцы будут плодоносить дольше, если их удобрять. На этапе появления плодов культура нуждается в азоте, боре, фосфоре. Хороший вариант, чем полить огурцы чтобы, дольше плодоносили, - это раствор борной кислоты.

Надолго продлит плодоношение внекорневая подкормка огурцов. Рецепт таков: растворите 2 килограмма старого навоза в ведре воды. Добавьте 2 столовые ложки гумата калия. Такой смесью поливайте огурцы раз в неделю с конца августа.

Как продлить плодоношение огурцов в теплице

Огурцы относятся к теплолюбивым культурам и плохо реагируют на заморозки. В теплицах они плодоносят значительно дольше. Однако важно проветривать помещение только днём, а на ночь закрывать окна.

Урожайность огурцов также снижают заболевания. Бороться с ними в теплице можно с помощью окуривания помещения табаком или полынью. Воспользуйтесь этим методом, если на листьях появятся признаки болезни.

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