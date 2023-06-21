Когда лучше садить розы и как вырастить розу из черенка в домашних условиях.

Лето - время садить розы. Хотя выращивать их из черенков на самом деле можно в любое время года, но розы, посаженные летом в грунт - более выносливы, а, значит, у них больше шансов перезимовать и прижиться. Давайте разберемся, как посадить розу с черенка - какие должны быть черенки и как их правильно сажать.

Как вырастить розу из черенка - 5 основных правил

Есть несколько нехитрых полезных правил, которые помогут выбрать правильный черенок розы и создать ему необходимые условия, чтобы он пустил корни и прижился. Итак, рассказываем, как посадить розу под банку.

Черенок должен быть с 2-3 почками

Для черенков подойдут наполовину одревесневшие побеги роз толщиной 4-5 мм. Они могут быть с куста и из букета, но лучше отечественной селекции - голландские и экзотические розы чаще всего не укореняются. Также желательно, чтобы роза не стояла в вазе больше 4 дней - черенок должен быть живым, без темных пятен и плесени.

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Головку цветка нужно убрать и оставить на черенке 2-3 почки. Если почки находятся очень далеко друг от друга, то можно оставить и одну. Длинные черенки брать не стоит - они будут очень долго и плохо укореняться.

Верхний и нижний срез у черенка - разные

Верхний и нижний срезы у черенка нужно сделать разными. Верхний - ровный, на расстоянии 0,5-1 см над почкой. Нижний срез нужно сделать под углом 45 градусов - на расстоянии 1,5-2 см от нижней почки.

Листочки и шипы в нижней части нужно убрать, а пару верхних оставить, но укоротить наполовину. Больше оставлять листьев не стоит, так как через них будет испаряться влага, необходимая черенку.

Черенок перед посадкой нужно подпитать водой

Если черенок розы не стоял в вазе, а с резан с куста, то его нужно перед посадкой поставить в воду - на 20-30 минут. Это нужно для того, чтобы закрылись поры и уменьшилось испарение влаги.

Садить черенок нужно неглубоко

Перед тем, как посадить черенок, почву нужно хорошо увлажнить и разрыхлить. Если есть возможность - пролейте ее розовым раствором марганцовки, так вы продезинфицируете грунт. Далее уплотните и посадите черенок так, чтобы нижняя почка ушла в землю примерно на 1 см.

Сажайте черенки с утра или ближе к вечеру на солнечном месте, где нет избытка влаги - в полуденную жару делать этого не стоит.

Черенок после посадки нужно накрыть

Для посаженного черенка, пока он не приживется, нужно будет поначалу создать тепличные условия. Сделать это просто - взять пластиковую бутылку из-под воды, срезать дно и бутылкой накрыть черенок. Для одного черенка - одна бутылка.

Бутылки лучше брать на 2 л, а то и на 5 л. Под ними черенки нужно держать не менее месяца, чтобы они укоренились. Когда у черенка появятся молодые листочки, то крышку с бутылки нужно снимать периодически и проветривать "теплицу".

В теплицах черенки нужно держать до следующего лета. На зиму бутылки с черенками нужно укрыть - например, присыпать листвой и накрыть нетканым материалом, утеплить соломой или лапником - ветками хвойных деревьев.

Так можно черенковать как чайно-гибридные, так и плетистые розы или парковые.

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