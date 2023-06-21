Лето - время садить розы. Хотя выращивать их из черенков на самом деле можно в любое время года, но розы, посаженные летом в грунт - более выносливы, а, значит, у них больше шансов перезимовать и прижиться. Давайте разберемся, как посадить розу с черенка - какие должны быть черенки и как их правильно сажать.
Как вырастить розу из черенка - 5 основных правил
Есть несколько нехитрых полезных правил, которые помогут выбрать правильный черенок розы и создать ему необходимые условия, чтобы он пустил корни и прижился. Итак, рассказываем, как посадить розу под банку.
- Черенок должен быть с 2-3 почками
Для черенков подойдут наполовину одревесневшие побеги роз толщиной 4-5 мм. Они могут быть с куста и из букета, но лучше отечественной селекции - голландские и экзотические розы чаще всего не укореняются. Также желательно, чтобы роза не стояла в вазе больше 4 дней - черенок должен быть живым, без темных пятен и плесени.
Головку цветка нужно убрать и оставить на черенке 2-3 почки. Если почки находятся очень далеко друг от друга, то можно оставить и одну. Длинные черенки брать не стоит - они будут очень долго и плохо укореняться.
- Верхний и нижний срез у черенка - разные
Верхний и нижний срезы у черенка нужно сделать разными. Верхний - ровный, на расстоянии 0,5-1 см над почкой. Нижний срез нужно сделать под углом 45 градусов - на расстоянии 1,5-2 см от нижней почки.
Листочки и шипы в нижней части нужно убрать, а пару верхних оставить, но укоротить наполовину. Больше оставлять листьев не стоит, так как через них будет испаряться влага, необходимая черенку.
- Черенок перед посадкой нужно подпитать водой
Если черенок розы не стоял в вазе, а с резан с куста, то его нужно перед посадкой поставить в воду - на 20-30 минут. Это нужно для того, чтобы закрылись поры и уменьшилось испарение влаги.
- Садить черенок нужно неглубоко
Перед тем, как посадить черенок, почву нужно хорошо увлажнить и разрыхлить. Если есть возможность - пролейте ее розовым раствором марганцовки, так вы продезинфицируете грунт. Далее уплотните и посадите черенок так, чтобы нижняя почка ушла в землю примерно на 1 см.
Сажайте черенки с утра или ближе к вечеру на солнечном месте, где нет избытка влаги - в полуденную жару делать этого не стоит.
- Черенок после посадки нужно накрыть
Для посаженного черенка, пока он не приживется, нужно будет поначалу создать тепличные условия. Сделать это просто - взять пластиковую бутылку из-под воды, срезать дно и бутылкой накрыть черенок. Для одного черенка - одна бутылка.
Бутылки лучше брать на 2 л, а то и на 5 л. Под ними черенки нужно держать не менее месяца, чтобы они укоренились. Когда у черенка появятся молодые листочки, то крышку с бутылки нужно снимать периодически и проветривать "теплицу".
В теплицах черенки нужно держать до следующего лета. На зиму бутылки с черенками нужно укрыть - например, присыпать листвой и накрыть нетканым материалом, утеплить соломой или лапником - ветками хвойных деревьев.
Так можно черенковать как чайно-гибридные, так и плетистые розы или парковые.
Ранее мы рассказывали, как лечить розы без химии - от тли, ржавчины и других напастей.