Рассказываем, как поливать малину после плодоношения и зачем это делать.

Большинство садоводов прекращает полив малины, смородины и других кустарников после того, как урожай собран. Их логику можно понять - зачем поливать, если кусты уже не плодоносят. Но это не так: поливать малину (и другие ягодные культуры) нужно не только во время плодоношения, но и после него - это позволит кустарнику восстановиться. Рассказываем, когда поливать малину осенью и как это делать.

Как поливать малину осенью

После того, как малина уже отплодоносила, нет нужды поливать ее по графику. Все, что нужно сделать - это периодически осматривать почву в малиннике. Поливать нужно только тогда, когда почва станет сухой - по 2 лейки под каждый куст. Землю после этого нужно неглубоко разрыхлить.

В период дождей, возможно, что и такой полив не будет нужен - следует ориентироваться на состояние почвы, потому как избыток влаги малина очень не любит.

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Кроме этого, до начала первых заморозков малине нужно устроить финальный полив. Поливают из расчета 30 литров на 1 кв. м. малинника. Такое количество влаги необходимо для того, чтобы кустарник перезимовал, не испытывая ее дефицита. После полива почву нужно замульчировать - соломой или опилками слоем 5 см.

Ранее мы рассказывали, как правильно обрезать малину после сбора урожая.

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