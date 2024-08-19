Кусты, которые уже отплодоносили, нужно обрезать - рассказываем, как правильно обрезать малину на зиму.

Малину нужно обрезать перед зимовкой - если этого не делать, она дичает, ягода мельчает и ее становится меньше. Садоводы советуют обрезать кусты сразу после сбора урожая, чтобы подготовить их к зиме. Рассказываем, как правильно обрезать малину.

Когда нужно обрезать малину после сбора урожая

Точных календарных сроков для этого нет - лучше всего ориентироваться на сам кустарник. Отплодоносил - можно обрезать.

Если речь идет о садовой малине, то это можно делать уже в конце августа-начале сентября. Малина ремонтантная дает урожай еще и осенью, поэтому с ней лучше не спешить.

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Как обрезать малину после сбора урожая

Обрезка малины после того, как урожай уже собран, нужна для того, чтобы проредить кусты - так они получат больше воздуха, света и питания. Это снижает риск развития болезней и нашествия вредителей, а растение направит свои силы на молодые и сильные побеги, а не на поддержание слабых и больных. Таки образом удастся увеличить урожай.

Как обрезать малину правильно:

сначала нужно удалить прошлогодние побеги (они коричневого цвета), так как они больше не будут плодоносить, но будут мешать молодым - старые побеги срезают у основания куста на 2-3 см выше уровня земли;

затем следует укоротить молодые зеленые побеги выше метра - срезать макушки;

в финале нужно вырезать тонкие и слабые молодые побеги ниже метра, а также боковую поросль.

Крепкие молодые побеги ниже метра нужно оставить.

Делать обрезку нужно секатором или садовыми ножницами, сам инструмент должен быть стерильным (чтобы не заразить малину, если до этого вы обрезали другие пораженные кусты или деревья). После этого можно подкормить малину золой.

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